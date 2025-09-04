La reforma constitucional en la recta final: cómo serán los últimos actos El proceso que se inició el 14 de julio terminará el 12 de septiembre con la jura de la nueva Carta Magna santafesina 4 de septiembre 2025 · 07:54hs

La reforma de la constitucional entra en su etapa final. De hecho, este viernes se votará el último paquete de reformas con el capítulo de derechos y garantías que tiene un último conflictivo: si los convencionales ceden o no a la presión de la Iglesia Católica que acepta que se señale que la provincia no tiene religión oficial, pero pide que se reconozca su aporte histórico.

Superada esa instancia, para la semana que viene quedará para la lectura de toda la Constitución con las reformas ya incorporadas, la aprobación de la misma y luego la jura.

La sesión de lectura y aprobación de la nueva Carta Magna está programada para el martes 9 de septiembre y el viernes 12 será el acto de jura. Lo protagonizarán los convencionales y los titulares de los tres poderes de la provincia. Será a las 17 y probablemente se realizará en la explanada de la Legislatura.