Más de 100 beneficiarios presentaron amparos contra el límite salarial, que fija un tope cercano a 11 millones de pesos, y el Ejecutivo anticipa que la discusión podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Reforma previsional: la Provincia apuesta a la Corte nacional ante los amparos de jubilados que cuestionan el tope de haberes

El gobierno de Santa Fe se prepara para defender en la Corte nacional la reforma previsional aprobada en 2024, en medio de más de un centenar de amparos judiciales presentados por jubilados que cuestionan el tope en los haberes establecido por la nueva normativa.

Según publicó Rosario3 , 117 beneficiarios de la Caja de Jubilaciones provincial iniciaron acciones judiciales contra el límite fijado por la reforma, que establece un máximo equivalente a 20 haberes mínimos . Con ese esquema, el piso jubilatorio ronda los 554 mil pesos , mientras que el techo se ubica cerca de 11 millones de pesos mensuales .

Antes de la reforma, la jubilación máxima equivalía a 32 haberes mínimos, lo que a valores actuales representaría casi 18 millones de pesos.

Amparos y fallos favorables

De acuerdo con datos del Ejecutivo provincial, 36 de los 117 amparos presentados obtuvieron resoluciones favorables, en su mayoría en tribunales de la ciudad de Rosario.

Desde el gobierno sostienen que gran parte de esos fallos benefician a exmagistrados, ya que 33 de los 36 casos corresponden a jueces jubilados, mientras que los otros tres pertenecen a exlegisladores.

En la mirada del oficialismo, se trata de sectores que buscan sostener beneficios que la reforma intentó limitar para equilibrar las cuentas del sistema previsional.

La defensa de la reforma

Para la gestión provincial, sostener la reforma previsional es clave para el futuro de la Caja de Jubilaciones, que durante años arrastró un fuerte déficit financiado con recursos del Tesoro provincial.

De acuerdo con estimaciones de funcionarios cercanos al gobernador, la reforma generó durante 2025 un ahorro cercano a los 360 mil millones de pesos, cifra que podría llegar al billón de pesos hacia el final de la actual gestión.

En ese contexto, el Ejecutivo provincial impulsó semanas atrás la recusación de cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en las causas vinculadas a la reforma previsional.

Los magistrados cuestionados fueron Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rubén Weder, bajo el argumento de que uno de ellos ya es jubilado y los otros están próximos a acceder al beneficio, lo que —según la Provincia— podría comprometer su imparcialidad al analizar los amparos.

Camino hacia la Corte nacional

El planteo del Ejecutivo fue rechazado por unanimidad por el máximo tribunal provincial, lo que llevó al gobierno a presentar un recurso federal para que la cuestión sea elevada a la Corte Suprema de la Nación.

Si ese recurso no prospera, el Ejecutivo anticipó que presentará una queja directamente ante el máximo tribunal nacional, con el objetivo de que sea esa instancia la que defina el conflicto judicial.

El debate por los “privilegios”

Desde el gobierno provincial insisten en que la reforma busca corregir desigualdades dentro del sistema jubilatorio y garantizar su sostenibilidad.

También remarcan que la ley contó con un amplio respaldo político, ya que más del 75 % de los legisladores votó a favor de la iniciativa cuando fue tratada en la Legislatura provincial.

Mientras tanto, el debate continúa en los tribunales. Desde el Ejecutivo sostienen que el sistema previsional santafesino debe adaptarse a la nueva realidad demográfica y económica, y advierten que mantener beneficios elevados para algunos sectores compromete la sustentabilidad del régimen.

En ese sentido, un funcionario cercano al gobernador fue contundente al defender el límite fijado por la reforma: “Un ciudadano puede vivir muy bien con 11 millones de pesos al mes. O consolidamos privilegios o salimos de ellos con reformas racionales que permitan que la Caja de Jubilaciones sobreviva”.