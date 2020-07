Relevan los 55 departamentos del edificio donde viven los infectados y aguardan resultados

A las 9.30 de este lunes un equipo de profesionales del Ministerio de Salud llegó hasta el edificio del barrio sur de la ciudad de Santa Fe donde habitan, hasta el momento, tres personas con covid-19 positivo. El objetivo de la cartera sanitaria es poder contener un posible brote de coronavirus en la ciudad.

De los tres pacientes, hay uno que fue internado por una dificultad respiratoria y los otros dos son una pareja que se encuentran aislados en su departamento. Se trata del hombre, trabajador del supermercado Kilbell, y de su esposa.

Martin Campi, coordinador de Primer y Segundo Nivel de Atención de la Región Santa Fe de Salud, explicó que se realizará una visita a todos los departamentos. Confirmó que por estos casos hay cerca de veinte personas aisladas pero que de ninguna manera implica que se le realice el hisopado a todos. En esa línea, aclaró que el test se aplica a contactos estrechos y en aquellas personas que han desarrollado algún síntoma.

El operativo es similar al plan Detectar que se implementó en otros barrios de la ciudad de Santa Fe. Campi dijo y que es "un complemento de todas las acciones de contención de los casos positivos que hay en la ciudad. Siempre que hay un caso positivo se hace toda la investigación epidemiológica que corresponde, se busca a todos los contactos y se los aísla; se hisopan en caso de ser sospechoso y se realiza la contención del brote".

Edificio DetectAr 1.png El operativo del Ministerio de Salud de Santa Fe, en busca de algún caso positivo, se hizo en todo el edificio.

El funcionario añadió que lo que se busca "en la comunidad, que no ha tenido contacto estrecho (con personas positivas), son posibles casos asintomáticos para evaluar la posibilidad de que haya una transmisión a nivel comunitario; que hasta ahora han sido negativos".

Advirtió que "no corresponde el hisopado de todo el edificio porque hisopar a una personas que está asintomática tiene muy bajo rédito diagnósticos, lo más probable es que sea negativo. Eso no implica que quien ha tenido contacto tiene que igualmente hacer el aislamiento".

Insistió en que la contención del brote que se hace es con los contactos estrechos y eso ya se realizó. Hay gente aislada pero no impacta en la realidad de todos los vecinos del edificio porque no han sido contactos estrechos".

Por su parte, la mujer infectada que vive en el edificio (confirmada este domingo por el gobierno de Santa Fe como el positivo Nº 34) aclaró que no tuvo contacto con el caso Nº32 (un hombre que vive en el mismo edificio). "No lo conozco, no lo conocemos; mi marido tampoco. Vivimos en el mismo edificio, es verdad. Si el conserje del edificio dio negativo, no sé cómo nos contagiamos nosotros; no tenemos relación con esa persona y me enteré por el consorcio".

analisis coronavirus.jpg Este domingo por la noche se confirmó que la mujer del trabajador del supermercado es el tercer caso positivo en el edificio donde vive y el Nº34 en la ciudad de Santa Fe. web

En declaraciones al programa "De diez", que se emite por LT10, lamentó que en algunos medios de comunicación se haya cuestionado la higiene del edificio: "Tanto antes de que se conozca, como ahora, es impecable. Nuestras medidas de higiene en nuestra casa, en la vida diaria y que implementa mi marido a partir de recomendaciones de nuestra pediatra, desde marzo que las hicimos y las hacemos".

Además, aclaró que su "marido no se paseó por todas las sucursales de la empresa (Kilbel supermercados); cumple con todo y no tiene idea de cómo fue que se contagió. No usa transporte público, yo estoy en cuarentena; no vamos a tomar mate a la costanera porque no salimos. Tengo una hija de 10 años que no ha salido ni a las cinco cuadras habilitadas".

En cuanto a su estado de salud, comentó: "Estoy bien, lo único que no tengo olfato y perdí el sabor; nunca tuve fiebre; sí mi marido". Además, la mujer que vive en un barrio del sur de Santa Fe confirmó que su hija no experimentó ningún síntoma, sí su bebe (de nueves meses) quien tuvo fiebre de la misma forma que su esposo y por el cual aguardan el resultado del hisopado.