Relevan más de 40 personas en situación de calle en la zona de la terminal de ómnibus

El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, explicó que la concentración es fluctuante pero confirmó que en algunos momentos el número superó las cuatro decenas. La situación en barrio Candioti

El secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Santa Fe, Hugo Marchetti , se refirió a la problemática de las personas en situación de calle y sostuvo que el Municipio modificó el criterio tradicional de abordaje, ampliando la intervención más allá de los períodos de frío extremo.

“Le hemos puesto mucho énfasis a esta temática. Transformamos lo que era el operador nocturno en un centro de día , donde no sólo se brinda alojamiento, aseo y descanso , sino también propuestas durante la jornada para que las personas puedan ir revirtiendo su situación con una autonomía progresiva , que no se logra de un día para el otro”, explicó.

Más recorridas y presencia todo el año

Marchetti indicó que el Municipio casi duplicó el sistema de patrullaje social, extendiendo los recorridos durante todo el año y no únicamente en invierno. “Hemos incrementado la presencia territorial y el abordaje permanente. Hay situaciones que son transitorias y otras que se consolidan, y cada caso requiere un tratamiento específico”, señaló.

Consultado sobre los puntos más críticos, mencionó que el barrio Candioti presenta una dinámica particular durante la nocturnidad, debido a la alta circulación de personas. “Muchas veces se lo observa como una oportunidad para actividades de sustento, como la mendicidad. Pero la problemática está en toda la ciudad y debemos atenderla en toda la ciudad”, afirmó.

También reconoció mayor visibilidad en la zona del microcentro y en el entorno de la terminal de ómnibus, un fenómeno que —según explicó— se repite en grandes conglomerados urbanos por tratarse de áreas de ingreso y tránsito constante de personas.

gente situación de calle barrio Candioti Sur

Cantidad fluctuante y dispositivos focalizados

En cuanto a cifras, el funcionario sostuvo que los números fluctúan día a día. “Hay jornadas más tranquilas y otras donde la situación se intensifica. Hemos relevado en algún momento más de 40 personas en la zona de terminal, aunque no siempre se observa esa cantidad”, detalló.

Remarcó además que la presencia no es estática. “No son zonas consolidadas. A veces por obras o actividades, la situación se va desplazando”, dijo.

Recordó que el macrocentro y el sector de la terminal fueron incluidos dentro de los dispositivos de intervenciones barriales focalizadas (IVEF), donde se refuerza la presencia estatal, el control y la asistencia social. En términos absolutos, aseguró que la cantidad de personas abordadas “se mantiene relativamente constante”.

Salud mental y consumos problemáticos

Uno de los aspectos que presenta mayor complejidad es el vinculado a consumos problemáticos y salud mental, especialmente visible en la zona peatonal. “La problemática debe abordarse desde todos los ángulos. No sólo hablamos de consumos, también de patologías que requieren una mirada médica e integral”, señaló.

En el caso de menores de edad, aclaró que el Municipio no puede intervenir si no están bajo el cuidado de un adulto, por lo que se requiere la participación del Poder Judicial, además de fiscales y jueces. “Se necesita articulación entre jurisdicciones y poner a la persona como prioridad. La Municipalidad sola no puede abordar todos los casos”, sostuvo.