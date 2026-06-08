"Queremos saber qué pasó": los hijos del conductor fallecido en la Plaza del Soldado serán querellantes en la investigación

La familia del automovilista fallecido luego de descompensarse durante un operativo municipal en la Plaza del Soldado buscarán impulsar medidas de prueba y aportar testigos. La investigación está a cargo del fiscal Manuel Cecchini.

La familia de Eduardo Villanueva se constituirá como querellante para impulsar la investigación y aportar nuevas pruebas a la causa.

La investigación por la muerte de Eduardo Villanueva sumará un nuevo actor en los próximos días. Los hijos del automovilista fallecido tras descompensarse durante un control de tránsito en la Plaza del Soldado , en pleno centro de la ciudad de la ciudad de Santa Fe , decidió constituirse como querellante en la causa judicial y participar activamente del proceso que busca esclarecer lo ocurrido.

La representación legal estará a cargo del abogado Bruno Marengo, quien confirmó que los hijos de Villanueva avanzarán con la presentación formal ante la Justicia para aportar pruebas, testimonios y elementos que puedan contribuir al desarrollo de la investigación.

Según explicó el letrado, familiares, amigos y allegados acercaron información que podría resultar relevante para reconstruir los hechos. Además, continúan convocando a posibles testigos que hayan presenciado el procedimiento o cuenten con datos de interés para la causa que encabeza el fiscal Manuel Cecchini.

Apuntan al accionar de los inspectores

Desde la querella consideran que uno de los aspectos centrales de la investigación pasa por analizar el comportamiento de los inspectores municipales que participaron del operativo.

Marengo sostuvo que el caso requiere un profundo análisis debido a la gravedad institucional que reviste y planteó interrogantes sobre la actuación de los agentes durante los momentos previos a la descompensación del conductor.

En ese sentido, señaló que la investigación deberá determinar por qué Villanueva quedó en una situación crítica y qué responsabilidades podrían surgir a partir de las decisiones adoptadas durante el procedimiento.

LEER MÁS: Frenaron el velorio de Eduardo Villanueva para realizar la autopsia y su familia explotó: "Fue un manoseo"

Una causa con varios interrogantes

El hecho ocurrió cuando Villanueva, de 47 años, fue interceptado mientras circulaba por calle Mendoza. Durante el control, inspectores municipales le solicitaron la documentación del vehículo y la licencia de conducir.

A partir de allí surgieron distintas versiones respecto de la situación administrativa del conductor. Mientras algunas fuentes indicaron que poseía la licencia vencida, otras sostienen que contaba con la documentación habilitante en regla.

Minutos después del control, Villanueva descendió de su vehículo, sufrió una descompensación y debió ser asistido por personal del servicio de emergencias 107. Posteriormente fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde finalmente falleció.

La búsqueda de respuestas

Con la incorporación de la familia como querellante, la causa podría sumar nuevas medidas de prueba orientadas a reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar si existió algún tipo de responsabilidad por parte de los agentes municipales.

La investigación continúa avanzando mientras la Justicia analiza las circunstancias que rodearon un episodio que generó una fuerte repercusión pública en la ciudad y que mantiene abiertas numerosas preguntas sobre lo sucedido durante aquel operativo de tránsito.