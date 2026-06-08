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Alerta por el sistema de discapacidad: instituciones de Santa Fe denuncian un "estado de abandono" y exigen auxilio provincial

Referentes de trabajadores del sector alertaron que muchos espacios terapéuticos y educativos están al borde del cierre definitivo. Reclaman que el gobierno de Javier Milei reglamente la Ley de Emergencia aprobada en 2025 y piden el apoyo provincial.

8 de junio 2026 · 19:54hs
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Instituciones de discapacidad en Santa Fe acumulan deudas por atrasos y valores desactualizados

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Instituciones, transportistas, profesionales y trabajadores que prestan su labor a personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe se reunieron este fin de semana con legisladores y funcionarios provinciales.

Durante el encuentro, desarrollado en el Colegio de Psicólogos (en Rosario), expusieron "la agónica" situación que atraviesa el sector de la discapacidad frente a la negativa del gobierno nacional de implementar la ley de emergencia en discapacidad.

Acompañamiento provincial

Al mismo tiempo, pidieron el acompañamiento del gobierno provincial para evitar el cierre de espacios terapéuticos y educativos para personas con discapacidad. "La situación en que se encuentran las personas con discapacidad es extrema y el gobierno nacional no da respuestas", advirtió Mariel Chapero, Presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones de Santa Fe (Apridis).

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El encuentro fue una de las tantas acciones que las organizaciones del sector vienen impulsando desde hace tiempo. El reclamo hace foco en el gobierno nacional que es de donde surgen políticas claves para dichos sectores como son el pago en tiempo y forma del arancel a las prestaciones, entre otros.

Por eso, señalan, urge que el gobierno que encabeza el presidente javier Milei implemente la ley de emergencia en discapacidad que cuenta con aprobación del Congreso Nacional desde septiembre de 2025.

"Estado de abandono"

Dicho escenario, encuentra a instituciones, transportistas, profesionales, trabajadores casi “en estado de abandono”, según detalló Chapero. La urgencia, atada al ahogo financiero, describió demanda que el gobierno provincial acompañe los reclamos.

Del encuentro participaron usuarios, familiares, instituciones, transportistas, trabajadores y representantes de asociaciones y colegios profesionales. También la secretaría de Políticas Sociales e Integración Social de la provincia, Viviana Foresi, y el director provincial de la Secretaría de Inclusión zona norte, Federico de los Reyes.

"La situación agónica del sistema integral de prestaciones para personas con discapacidad es extrema”, señaló Chapero y agregó que "se necesita un compromiso y acompañamiento del gobierno provincial no solo para acompañar con algunos parches para seguir funcionando, brindando los servicios, sino también para interceder frente a un gobierno nacional que hasta ahora ha abandonado el sector de discapacidad”.

Para la presidenta de Apridis, “es importantísimo ese acompañamiento y compromiso para dar respuestas urgentes a las instituciones y espacios para que puedan seguir trabajando. De otra manera se corre el riesgo que los servicios se corten en el corto plazo”, insistió.

Prestaciones en crisis

En el encuentro se planteó el diagnóstico terminal del sector prestacional y varias propuestas concretas que demandan el apoyo de legisladores nacionales y provinciales. Por lo pronto, en la Legislatura de Santa Fe se encuentra en tratamiento el proyecto del fondo de emergencia en discapacidad presentado por el Diputado Carlos del Frade. “Seria muy importante su aprobación y ejecución”, coincidieron sectores de discapacidad

También se les transmitió a las autoridades provinciales que, “los reclamos abordados pueden resolverse de forma más expeditiva, con voluntad de acompañamiento del gobierno provincial”. Según advirtió Chapero, la necesidad del sector es urgente. “Ya se llega tarde, para las que ya no hay tiempo porque los espacios cerraron o están al borde del cierre”, indicó.

“Necesitamos decisión política para no desaparecer. Esto no es solo una cuestión de presupuesto, es una cuestión que afecta a la dignidad y proyectos de vida de las personas con discapacidad”, concluyó.

discapacidad Santa Fe Milei abandono
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