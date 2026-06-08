La iniciativa fue presentada por el rosarino Esteban Paulón. El proyecto busca instituir cada 5 de junio como jornada de homenaje al músico y al fenómeno cultural que surgió alrededor de Los Redonditos de Ricota.

Tras la muerte del Indio Solari, un diputado santafesino propone crear el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo

A pocos días de la muerte de Carlos Alberto el Indio Solari , el diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para instituir el 5 de junio de cada año como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en homenaje al legado artístico y cultural del histórico cantante.

La iniciativa propone que la fecha sea incorporada al calendario nacional y que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios adhieran a la conmemoración mediante actividades culturales, artísticas y educativas vinculadas a la obra del músico.

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El proyecto

El proyecto toma como referencia el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ocurrido el pasado 5 de junio, y busca reconocer la dimensión cultural que alcanzó su figura a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria.

La presentación se suma a otra iniciativa impulsada días atrás por el propio Paulón junto al diputado Pablo Farías, mediante la cual expresaron su pesar por la muerte del artista y destacaron su aporte a la música nacional, la cultura popular y los derechos humanos. En los fundamentos de aquel proyecto señalaron que Solari fue "mucho más que un músico" y que su obra logró transformarse en un fenómeno cultural de alcance nacional.

Los legisladores también destacaron que los recitales del Indio constituyeron una experiencia colectiva única en la Argentina, capaz de generar espacios de pertenencia e identificación para miles de seguidores en todo el país.

Embed Día nacional del pogo?

Día nacional del pogo, sí. pic.twitter.com/zUopUh7uYY — Déborah de Urieta (@ddeurieta) June 8, 2026

Aunque el proyecto recién inicia su recorrido parlamentario y deberá atravesar el tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto, la propuesta busca dejar plasmada en una fecha oficial una de las expresiones culturales más masivas surgidas alrededor del rock argentino: la denominada "cultura ricotera", cuyo símbolo más reconocible fue el pogo multitudinario que acompañó durante décadas cada presentación del Indio Solari y Los Redondos.