La sospechosa fue descubierta durante un control de rutina en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Santa Fe. Llevaba seis envoltorios con droga escondidos dentro de trozos de carne destinados a un interno alojado en el pabellón 7.

Una mujer intentó ingresar cocaína oculta en bifes a la cárcel de Las Flores y terminó detenida

Una mujer de 42 años fue detenida este miércoles en la Unidad Penitenciaria Nº 2 “Las Flores” , en la ciudad de Santa Fe, acusada de intentar ingresar cocaína oculta en alimentos destinados a un recluso.

El procedimiento fue realizado por personal del Servicio Penitenciario Provincial durante los controles habituales de ingreso de visitas al penal.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes detectaron una actitud sospechosa por parte de la visitante, identificada como M. J. R., por lo que decidieron inspeccionar en detalle los alimentos que llevaba consigo.

Durante la requisa, el personal penitenciario advirtió irregularidades en varios trozos de carne precocida —bifes con huevo— que presentaban cortes internos con forma de “bolsa”.

En el interior de los alimentos encontraron seis envoltorios encintados que contenían una sustancia blanquecina.

Intervención judicial

Tras el hallazgo, intervino personal de la Subcomisaría 17ª de Santa Fe, que secuestró el material y concretó la detención de la mujer.

Posteriormente, efectivos del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron las pruebas de campo correspondientes, las cuales confirmaron que se trataba de cocaína. El peso total de la droga secuestrada fue de 37 gramos.

La fiscal Yanina Tolosa dispuso que la mujer permanezca detenida e imputada por el delito de suministro gratuito de estupefacientes. Además, ordenó el secuestro de su teléfono celular para profundizar la investigación.

En tanto, el interno al que estaba destinada la sustancia fue trasladado preventivamente al sector de aislamiento mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas.