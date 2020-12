"Salen a robar cualquier cosa": Sain vinculó el aumento de robos con la suba de la pobreza

LEER MÁS: Traferri: "Sain es el peor ministro de Seguridad de la historia de Santa Fe"

En esa línea, destacó la "propuesta de reforma institucional integral" elevada a la legislatura. "Ustedes saben muy bien que encontramos un sistema institucional de seguridad público y policial bastante vetusto", añadió.

Sain afirmó que se debe reformar la constitución de Santa Fe

Aseguró que en este 2020 se trabajó "mucho el crimen predatorio" y profundizó: "Entramos al gobierno con 30 por ciento de pobreza, hoy tenemos 47 por ciento en la provincia. Eso es más violencia, es más delito predatorio. Estamos deteniendo un montón de personas sin antecedentes, personas que salen a robar para cualquier cosa, no profesionales, no volcadas al mundo criminal y esas personas debemos atenderlas de la mejor manera posible; sin perder de vista que con la policía no vamos a resolver el problema de fondo".

E insistió: "Nadie tiene que tener la esperanza de que el sistema de seguridad pública y la policía va a resolver la desigualdad y la violencia atada a la desigualdad"

En clara alusión a las causas por juego clandestino, que sacuden a la política y justicia santafesina, el ministro habló del "crimen organizado", y describió: "Hemos avanzado en investigaciones importantes. A tal punto que pusimos el soporte técnico policial para las grandes investigaciones que además dieron cuenta de la protección policial y política del crimen en la provincia de Santa Fe".

Para Sain, "no hay mucha experiencia en esta provincia de avanzar hasta los niveles que nosotros hemos avanzado". Y profundizó: "Nosotros ponemos la técnica policial de las investigaciones de los fiscales. Y ponemos toda la expertiz en materia de investigación". Y disparó: "Inseguridad también son los criminales que trabajan de dirigentes, de legisladores, de fiscales, de jueces y que acompañan al mundo criminal a través de una connivencia espuria".

Respecto a la superpoblación de detenidos en comisarías, el funcionario expresó: "Cuando entramos acá había 450 personas detenidas en sedes policiales, hoy hay 900 personas detenidas. Eso da cuenta de dos cosas. Primera de una crisis carcelaria en la provincia de Santa Fe. Estas 900 personas detenidas es el activismo de la policía. Todo el tiempo el servicio penitenciario se está llevando detenidos. Las detenciones de policías no son por mera interpretación policial, sino que son decisiones fiscales. Tenemos que resolver como sociedad, como estado, el colapso del sistema penitenciario".