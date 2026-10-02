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Salud mental adolescente: el programa "De esto sí se habla" ya alcanzó a más de 600 estudiantes y tendrá continuidad institucional

Se trata del proyecto presentado por estudiantes en el Concejo Joven 2024 y desde 2025 tuvo dos ediciones en escuelas secundarias. Ahora tendrá continuidad permanente bajo la órbita de la Presidencia del Concejo Municipal.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de octubre 2026 · 15:27hs
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El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves la institucionalización del Programa de Salud Mental Adolescente “De esto sí se habla”, una iniciativa que comenzó a desarrollarse en 2025 y que en sus dos primeras ediciones alcanzó a más de 600 adolescentes.

El programa surgió a partir de una propuesta presentada por estudiantes en el Concejo Joven y busca generar espacios de participación, reflexión y expresión sobre salud mental, con actividades que se desarrollan principalmente en escuelas secundarias.

A partir del decreto aprobado en la sesión de este jueves, “De esto sí se habla” tendrá un marco institucional permanente y continuará funcionando bajo la órbita de la Presidencia del Concejo.

La propuesta contempla un eje temático anual definido a partir del diálogo con adolescentes y las instituciones que participan del programa. Durante el año se desarrollan talleres y actividades pedagógicas, culturales, artísticas, recreativas y de participación, que tienen una instancia de cierre durante la semana del 27 de septiembre, fecha establecida como Día Municipal de la Salud Mental Adolescente.

En las dos primeras ediciones, los estudiantes participaron de producciones audiovisuales, murales y publicidades callejeras, además de charlas con especialistas y espacios de intercambio sobre distintas problemáticas vinculadas con la salud mental.

Para llevar adelante las actividades, el programa articula con escuelas, universidades, organismos públicos, instituciones deportivas, culturales y comunitarias, asociaciones, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

Un programa que nació de los estudiantes

El origen de “De esto sí se habla” se remonta al Concejo Joven 2024, cuando estudiantes del Instituto Privado de Educación Integral Leonardo Da Vinci (IPEI) presentaron un proyecto para visibilizar la salud mental de las adolescencias.

A partir de aquella propuesta se sancionó la Ordenanza N.º 13.037, que estableció el 27 de septiembre como Día Municipal de la Salud Mental Adolescente y promovió el desarrollo de acciones pedagógicas, creativas y colectivas en escuelas secundarias.

La concejala Cecilia Battistutti, impulsora del programa, destacó que la aprobación del decreto permite darle continuidad a una iniciativa que nació de la participación de los propios estudiantes.

“Con la aprobación de este jueves, el Concejo institucionaliza una experiencia que nació de las propias adolescencias y que venimos construyendo desde 2025. Es una forma de sostener en el tiempo espacios para hablar, expresarse y construir herramientas de cuidado”, señaló.

Salud Mental adolescente Estudiantes
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