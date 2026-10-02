"Preguntá por Ángela" avanza en Santa Fe y queda a un paso de ser ley

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que crea un protocolo de asistencia para mujeres que se sientan en riesgo en espacios de nocturnidad. Ahora deberá ser tratado por el Senado.

El proyecto propone un mecanismo discreto donde preguntar por "Ángela" activa un protocolo de protección y salida segura

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto impulsado por la diputada provincial Rosana Bellatti , que busca establecer un protocolo de prevención y asistencia a mujeres ante situaciones de acoso, abuso o peligro en espacios de nocturnidad .

La iniciativa propone un mecanismo sencillo y discreto : cuando una mujer se siente en riesgo, puede acercarse al personal del establecimiento y preguntar si está “Ángela” . Esa frase activa un protocolo de acompañamiento y protección para evitar que quede sola y garantizar una salida segura .

El proyecto contempla la capacitación del personal de los locales, la articulación con los municipios y la creación del “Sello Seguro” para reconocer a los espacios que implementen la herramienta. Ante situaciones graves, prevé la intervención de la Policía o de los servicios de emergencia.

“Queremos cuidar a nuestras hijas. Que puedan salir, disfrutar, encontrarse con sus amigas y volver a casa seguras. Ese es el sentido de este proyecto”, expresó Bellatti.

Desde su presentación oficial en noviembre de 2025, la iniciativa sumó el acompañamiento de localidades, instituciones, organizaciones y empresarios de la noche, además del respaldo del Gobierno de Santa Fe.

“Esta media sanción significa un paso enorme. Una iniciativa que nació en nuestro sur provincial puede transformarse en una política pública para toda Santa Fe”, destacó la legisladora.

Con la aprobación de Diputados, el proyecto espera ahora su tratamiento en el Senado provincial para convertirse en ley y extender esta herramienta de prevención y cuidado en todo el territorio.