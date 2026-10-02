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Aumentó el colectivo entre Santa Fe y Paraná: cuánto cuesta el pasaje desde octubre

Desde este jueves rige el nuevo cuadro tarifario de Etacer. El viaje de ida y vuelta supera los $6.300 en el servicio directo.

2 de octubre 2026 · 11:18hs
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Aumentó el colectivo entre Santa Fe y Paraná: cuánto cuesta el pasaje desde octubre

José Busiemi

Desde este jueves 1° de octubre, viajar en colectivo entre Santa Fe y Paraná es más caro. La empresa Etacer implementó un nuevo cuadro tarifario para los servicios que conectan ambas capitales provinciales y actualizó el valor de los pasajes.

Con la nueva tarifa, el pasaje directo entre Santa Fe y Paraná cuesta $3.150,90, mientras que el boleto correspondiente al servicio con recorrido tiene un valor de $3.553,30. Los nuevos precios fueron comunicados por la empresa a través de sus canales oficiales.

Cuánto cuesta viajar ida y vuelta entre Santa Fe y Paraná

Con el nuevo cuadro tarifario, una persona que utiliza el servicio directo de Etacer debe pagar $6.301,80 por un viaje de ida y vuelta entre Santa Fe y Paraná.

En tanto, quienes utilizan el servicio con recorrido deben desembolsar $7.106,60 por los dos trayectos, es decir, ida y vuelta.

La diferencia entre ambas modalidades también se hace notar en el gasto de quienes realizan este recorrido de manera habitual, especialmente entre personas que viajan todos los días por motivos laborales, educativos o personales.

Cuánto cuesta viajar todos los días durante un mes

Si una persona utiliza el colectivo durante 20 días al mes, realizando un viaje de ida y otro de vuelta por jornada, necesita comprar un total de 40 pasajes.

En el caso del servicio directo entre Santa Fe y Paraná, el gasto mensual llega a $126.036, tomando como referencia la tarifa plena y sin considerar descuentos o beneficios.

Para quienes utilizan el servicio con recorrido, el costo mensual asciende a $142.132, también calculado sobre 40 pasajes a tarifa plena.

De esta manera, el nuevo aumento impacta directamente en el presupuesto de quienes utilizan diariamente el colectivo Santa Fe-Paraná, una de las principales conexiones de transporte entre las dos capitales provinciales.

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