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Santo Tomé: el Concejo le exigió al municipio reparar los accesos y colectoras deterioradas en zona de countries y barrios cerrados

El pedido fue presentado mediante un proyecto de comunicación que le solicita al Ejecutivo local el arreglo de las calles de la zona norte. Desde el Concejo remarcaron que el deterioro de las colectoras es un problema que también afecta a otros sectores de la ciudad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de octubre 2026 · 13:28hs
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Concejo de Santo Tomé. Exige al municipio la reparación urgente de colectoras deterioradas en la zona de countries.

Concejo de Santo Tomé. Exige al municipio la reparación urgente de colectoras deterioradas en la zona de countries.

El Concejo Municipal de Santo Tomé sancionó un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo que “tome cartas en el asunto” y avance con tareas de mantenimiento, reparación y recuperación de distintos tramos de pavimento flexible ubicados en el Distrito de Urbanización Especial (DUE) N.º 23, en la zona de countries y barrios privados.

La iniciativa surgió a partir del deterioro que presentan algunas de las principales colectoras y accesos del sector, donde se observan baches, deformaciones, pérdida de material y otras deficiencias que dificultan la circulación y afectan las condiciones de seguridad vial.

El planteo fue impulsado por el concejal Rodrigo Alvizo y el bloque justicialista, que ya habían realizado reclamos similares por el estado de las calles en otros sectores de Santo Tomé.

Ya, como lo habíamos manifestado anteriormente, nosotros presentamos un proyecto para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y se puedan arreglar las colectoras”, había señalado Alvizo en diálogo con UNO Santa Fe.

Un sector que creció y concentra cada vez más circulación

En los fundamentos del proyecto, el Concejo señaló que el área afectada experimentó un sostenido crecimiento residencial, comercial, deportivo y de servicios.

LEER MÁS: Colectoras destruidas: piden que las tasas que pagan los barrios privados de Santo Tomé vuelvan en obras

Las calles y corredores incluidos en el reclamo no son utilizados exclusivamente por los vecinos de los barrios residenciales. También funcionan como vías de acceso a centros comerciales, capillas, espacios deportivos y establecimientos recreativos.

Problemática vial. Las calles presentan baches, deformaciones y pérdida de material, afectando seguridad y transitabilidad.

Problemática vial. Las calles presentan baches, deformaciones y pérdida de material, afectando seguridad y transitabilidad.

El documento destaca especialmente el movimiento que generan los predios deportivos ubicados en el sector, que reciben periódicamente una importante cantidad de personas y provocan un incremento del tránsito durante entrenamientos, encuentros y eventos.

También se remarca que los accesos a los centros comerciales y espacios religiosos son utilizados diariamente tanto por los residentes como por personas que llegan desde otros puntos de Santo Tomé.

Baches, deformaciones y problemas después de las lluvias

El Concejo describió que distintos tramos de pavimento flexible presentan actualmente un marcado deterioro, con baches, deformaciones y pérdida de material.

Según los fundamentos de la comunicación, estas condiciones generan dificultades para quienes deben circular por la zona y afectan especialmente la seguridad y transitabilidad durante y después de las jornadas de lluvia.

El proyecto advierte además sobre la necesidad de intervenir antes de que el deterioro avance y las reparaciones requieran obras de mayor magnitud y costo.

Por ese motivo, el Concejo solicita que el Ejecutivo municipal priorice aquellos corredores que presentan mayor deterioro y que tienen un papel central en el ingreso y egreso de los distintos barrios y establecimientos.

LEER MÁS: Santo Tomé: fuerte reclamo por el deterioro de las colectoras en la zona de barrios cerrados y críticas por la falta de obras del municipio

“Es un problema que existe en toda la ciudad”

Alvizo remarcó que el reclamo por las colectoras de la zona de countries forma parte de un planteo más amplio sobre el estado de las calles de Santo Tomé.

Sabemos que es un problema que existe en toda la ciudad, pero esta no es la excepción”, sostuvo el concejal.

Y agregó: “Así como hemos hecho los reclamos para toda la ciudad, también hacemos el reclamo para esta zona”.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la intervención sobre las calles debe alcanzar al conjunto del territorio municipal, independientemente de las características urbanísticas, residenciales o socioeconómicas de cada sector.

Una zona que también funciona como alternativa al Puente Carretero

Otro de los argumentos planteados por Alvizo es el uso que tienen estas colectoras como vía alternativa para los vecinos de Santo Tomé.

No solamente vive la gente de los countries, sino que también los fines de semana se llena de santotomesinos que practican algún deporte”, explicó.

Durante los días de semana, además, muchos vecinos utilizan esos corredores para desplazarse hacia distintos puntos de la ciudad y evitar la zona del Puente Carretero, particularmente en el contexto de las obras y las modificaciones que afectan la circulación habitual.

Durante los días de semana, muchos vecinos de Santo Tomé pasan por esa zona para evitar el puente carretero y las obras”, señaló.

Qué le pide el Concejo al municipio

La comunicación sancionada establece en su primer artículo que el Ejecutivo municipal, a través de las áreas técnicas correspondientes, realice las tareas necesarias de mantenimiento, reparación y recuperación de los sectores de pavimento flexible del DUE N.º 23 que presenten deterioro y dificulten la circulación.

El segundo artículo plantea además que el municipio priorice los accesos y corredores con mayor deterioro, especialmente aquellos que funcionan como vías de ingreso y egreso a:

  • barrios residenciales;

  • centros comerciales;

  • capillas;

  • predios deportivos;

  • espacios recreativos y otros establecimientos con alta circulación de personas.

El proyecto también señala que quienes viven y desarrollan actividades en el sector realizan sus correspondientes aportes tributarios al municipio, por lo que considera necesario garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y mantenimiento de la infraestructura vial.

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