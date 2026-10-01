San Cristóbal: la Escuela Mariano Moreno salió a aclarar qué pasó con la foto de un alumno con un arma que generó alarma

La institución educativa envió un comunicado a las familias para precisar que la imagen no fue tomada ni difundida dentro del establecimiento. La alerta de una alumna activó el protocolo y derivó en un procedimiento que terminó con el secuestro de un revólver calibre .22.

San Cristóbal. Una alumna advirtió sobre una foto de un compañero con un arma, activando un protocolo.

La Escuela N.º 40 Mariano Moreno de San Cristóbal aclaró el alcance de su intervención luego de que una alumna alertara a las autoridades sobre una fotografía en la que aparecía un compañero de 16 años empuñando un arma. La institución remarcó que la imagen no fue tomada dentro de la escuela ni se difundió originalmente en el ámbito escolar , sino que circuló fuera del establecimiento, a través de un canal de difusión de WhatsApp.

Ante la advertencia, las autoridades activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso a la Central de Emergencias 911 . A partir de allí se inició una investigación para determinar el origen de la imagen y localizar el arma que aparecía en la fotografía.

En el comunicado enviado a las familias, la escuela explicó que informó la situación a las autoridades policiales debido a las características de la publicación y en cumplimiento de los protocolos y la normativa vigente.

“La escuela actuó ante el conocimiento de una publicación externa, no ante un hecho ocurrido dentro de la institución”, remarcaron las autoridades.

La aclaración de la escuela

La institución hizo especial hincapié en que las actuaciones policiales y las demás medidas vinculadas con el procedimiento se desarrollaron fuera del establecimiento educativo.

Según explicaron, el objetivo de la comunicación fue evitar interpretaciones que ubicaran el episodio dentro de la escuela y llevar tranquilidad a las familias. Las autoridades señalaron que actuaron con “reserva, prudencia y responsabilidad” para evitar una exposición innecesaria de los estudiantes.

LEER MÁS: Alarma en San Cristóbal: investigan a un alumno de la Escuela Mariano Moreno por exhibir un arma y secuestran un revólver

También advirtieron sobre el impacto que puede generar la circulación de información parcial o descontextualizada, especialmente en una comunidad educativa que todavía atraviesa las consecuencias del ataque armado ocurrido en marzo.

Una alumna de la Escuela N.º 40 denunció a un compañero por exhibir un arma en WhatsApp. gentileza

La investigación terminó con el secuestro de un revólver

Luego de la alerta, investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Unidad Regional XIII realizaron distintas medidas, entre ellas entrevistas a integrantes de la comunidad educativa y un allanamiento en la vivienda donde reside el adolescente junto a su madre.

Durante el procedimiento fueron secuestrados un teléfono celular y una tablet. Las diligencias posteriores llevaron a los investigadores hasta el domicilio de un familiar del adolescente, donde un adulto entregó voluntariamente un revólver calibre .22 sin municiones.

El arma quedó secuestrada y será incorporada a la investigación para las pericias correspondientes. El adolescente quedó involucrado en una causa por intimidación pública, mientras que el adulto que tenía el arma quedó imputado en libertad por tenencia indebida de un arma de fuego.

Un nuevo episodio en una comunidad todavía marcada por el ataque de marzo

La situación se produjo exactamente seis meses después del ataque armado del 30 de marzo, cuando un adolescente ingresó a la Escuela Mariano Moreno con una escopeta y disparó contra otros alumnos. El hecho terminó con la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y varios estudiantes heridos.

Desde entonces, la comunidad educativa atravesó distintas situaciones vinculadas con las consecuencias de aquel episodio. El antecedente más reciente ocurrió el 3 de septiembre, cuando el reventón de un neumático de un camión que circulaba por las inmediaciones de la escuela provocó un fuerte estruendo.

El ruido generó una situación de pánico entre los alumnos, que inicialmente interpretaron el sonido como un nuevo disparo debido a la cercanía temporal con el ataque de marzo. Ocho estudiantes debieron recibir atención médica, algunos de ellos luego de intentar salir del establecimiento por las ventanas.

En ese contexto, la escuela buscó con su comunicado diferenciar el nuevo procedimiento policial de un hecho ocurrido dentro de sus instalaciones y precisar que su intervención se produjo a partir de una alerta sobre una publicación externa.