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Autos eléctricos: Santa Fe dio el primer paso para contar con estaciones públicas de carga

El Concejo Municipal creó el Programa Municipal de Promoción de la Movilidad Eléctrica, que busca planificar la infraestructura de carga y generar condiciones para futuras inversiones en la ciudad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

1 de octubre 2026 · 15:20hs
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Crecimiento de Vehículos. El patentamiento de autos eléctricos e híbridos supera los registros del año anterior.

  • Crecimiento de Vehículos. El patentamiento de autos eléctricos e híbridos supera los registros del año anterior.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves una ordenanza que crea el Programa Municipal de Promoción de la Movilidad Eléctrica, una iniciativa que establece un marco local para planificar y promover el desarrollo de infraestructura destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos.

El proyecto fue impulsado por la concejala María Luengo, quien planteó la necesidad de que la ciudad comience a prepararse ante el crecimiento de este tipo de movilidad. La propuesta no contempla una partida específica del presupuesto municipal para la instalación de cargadores, sino que apunta a generar condiciones para que puedan desarrollarse inversiones y proyectos en el sector.

“Durante mucho tiempo hablamos de la electromovilidad como algo que iba a llegar. Hoy tenemos que empezar a hablar de ella como una realidad que ya está entre nosotros”, sostuvo Luengo durante el tratamiento de la iniciativa.

Más vehículos eléctricos, pero sin estaciones públicas

Uno de los argumentos centrales del proyecto es el crecimiento de los patentamientos de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia de Santa Fe.

Según los datos expuestos por la concejala, durante los primeros seis meses de 2026 se patentaron 2.531 vehículos eléctricos e híbridos en la provincia, una cifra que ya superó los 1.750 registrados durante todo 2025.

LEER MÁS: El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

Frente a este escenario, Luengo advirtió que Santa Fe todavía no cuenta con una estación pública de carga para este tipo de vehículos.

El programa aprobado busca anticiparse a esa transformación y establecer herramientas de planificación que permitan acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica en la ciudad.

Qué contempla el programa

Entre los objetivos establecidos se encuentra promover el desarrollo de la movilidad eléctrica, fomentar tecnologías vinculadas con la eficiencia energética y favorecer alternativas de transporte más sostenibles.

La iniciativa también apunta a contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y al mejoramiento de la calidad ambiental urbana.

Otro de los ejes será la articulación entre distintos sectores. El programa contempla generar ámbitos de cooperación entre el Estado, empresas privadas, universidades e instituciones vinculadas con la temática, con el objetivo de impulsar estudios, proyectos e iniciativas relacionadas con la movilidad eléctrica.

En ese marco, también se prevé trabajar junto con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el Gobierno de Santa Fe para analizar las condiciones necesarias para el desarrollo de infraestructura de carga.

LEER MÁS: El boom de autos eléctricos en Santa Fe: advierten que las redes eléctricas deben cuadruplicar su capacidad para soportar la carga

Santa Fe como punto estratégico

La propuesta también incorpora la ubicación geográfica de la ciudad como uno de los factores para planificar el crecimiento de esta infraestructura.

“La ubicación de Santa Fe sobre el corredor bioceánico y la Ruta 168 representa además una oportunidad para atender tanto a vecinos como al tránsito turístico y regional. Queremos que Santa Fe esté preparada para lo que viene, con planificación y con reglas claras”, concluyó Luengo.

De esta manera, la ciudad comienza a establecer un marco normativo para acompañar una tecnología que ya registra un crecimiento en la provincia, mientras queda planteado el desafío de avanzar en los próximos años con una red de puntos de carga accesible para residentes y quienes transitan por Santa Fe.

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