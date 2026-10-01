Lionel Messi es nuevo propietario del club Eldense de España

El club Eldense de la segunda división de España oficializó la adquisición por parte del argentino Lionel Messi, que suma una nueva inversión

El club Eldense de la segunda división de España oficializó la adquisición por parte del argentino Lionel Messi , que suma una nueva inversión. La entidad, que tiene los mismos colores que Barcelona, lanzó el comunicado en el que dio "inicio a una nueva e ilusionante etapa" en los más de cien años de vida de la institución.

En el documento se señala que, con la llegada de Messi, a quien describieron como "una de las figuras más importantes de la historia del deporte", se marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo, con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense.

En la parte final del comunicado, aclaró que la transacción "se encuentra pendiente" de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), "en los términos establecidos por la Ley del Deporte".

Lionel Messi se encuentra en la etapa final de su carrera y con el anuncio del retiro de la Selección argentina, que será el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Monumental, mostró lo consciente que es respecto a sus tiempos en el fútbol.

A esto se suma su lado empresarial con presencia en el deporte, como la nueva confirmación de la adquisición del club azulgrana, que se suma a los clubes UE Cornellà de la tercera categoría de España y Deportivo LSM en Uruguay, junto a su amigo Luis Suárez en la primera del amateurismo.

Además, Leones de Rosario FC es un proyecto familiar en Rosario que juega en la Primera C y, por otra parte, se mantiene siendo el líder futbolístico dentro de la cancha en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), en donde, al finalizar su carrera, automáticamente podrá acceder a una parte de las acciones del club, transformándose en copropietario de las "Garzas".