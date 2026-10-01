Para la historia: los Juegos Suramericanos en Santa Fe dejaron 54 récords

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo dejaron podios y medallas. También marcaron una nueva referencia deportiva para la competencia continental: 54 récords suramericanos fueron superados durante el certamen, de acuerdo con el registro oficial de las disciplinas.

Las nuevas marcas se repartieron entre cuatro deportes: atletismo, natación, tiro deportivo y tiro con arco. El dato refleja la dimensión deportiva de una edición en la que los atletas encontraron escenarios renovados y condiciones de competencia que, en varios casos, fueron señaladas como un factor importante para sus actuaciones.

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Atletismo y natación concentraron la mayor cantidad de marcas

El atletismo registró 19 nuevos récords suramericanos. Entre ellos quedaron marcas como los 44.61 de Alison Alves dos Santos, de Brasil, en los 400 metros; los 50.45 de Martina Weil, de Chile, en los 400 metros femeninos; los 32:29.50 de Mary Granja, de Ecuador, en los 10.000 metros; y los 9:35.44 de Belén Casetta, de Argentina, en los 3.000 metros con obstáculos.

También hubo nuevos registros en vallas, relevos, lanzamientos, marcha y salto triple. El paraguayo Lars Flaming, por ejemplo, alcanzó los 84,36 metros en jabalina, una marca que además significó una nueva plusmarca suramericana.

La natación le dio la mayor cantidad de medallas a la Argentina en los Juegos Suramericanos.

En el CARD, una de las protagonistas fue Mary Granja. La ecuatoriana ganó los 10.000 metros y estableció el nuevo récord con 32:29.50. Después de la competencia, destacó las condiciones de la pista: “Sí, la verdad que la pista estaba muy rápida. Me sentí muy bien para poder rematar al final”.

La natación también tuvo un papel central. El registro oficial contabilizó 19 pruebas que establecieron nuevas marcas, con protagonistas de Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, entre otros países. Entre los registros quedaron los de Pedro Silva en 50 metros libre, João Gomes en 50 metros pecho, Santiago Grassi en 50 metros mariposa, Stephan Steverink en 200 y 400 metros libre, Macarena Ceballos en 100 y 200 metros pecho y Cecilia Dieleke en 50 y 100 metros espalda.

El Invencible Centro Acuático Provincial fue escenario de varias de esas marcas. Durante el torneo, las jornadas de natación dejaron nuevos récords de los Juegos y una fuerte presencia de las delegaciones de Brasil, Argentina, Chile y Venezuela.

Tiro deportivo y tiro con arco también dejaron su huella

El tiro deportivo sumó 12 nuevos registros dentro del relevamiento oficial. Allí aparecen marcas de atletas de Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador y Chile. Entre los protagonistas estuvieron Marko Carrillo, Marcelo Gutiérrez, Alexis Eberhardt, Kevin Altamirano, Julieta Mautone, Fernanda Russo, Andrea Pérez y Francisca Crovetto.

En el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo también se produjeron registros destacados en distintas modalidades, con nuevas marcas tanto en las instancias de clasificación como en finales y pruebas por equipos.

El tiro con arco completó el registro con cuatro nuevos récords, todos vinculados al arco compuesto. Colombia fue protagonista de esas marcas, tanto en las pruebas individuales como en las competencias por equipos.

Una infraestructura que acompañó las marcas en Santa Fe 2026

El rendimiento deportivo coincidió con una edición que tuvo como uno de sus principales desafíos la puesta en condiciones de nuevos y renovados escenarios.

En Santa Fe, el CARD recibió una nueva pista de atletismo con superficie sintética homologada por World Athletics. Durante las competencias, integrantes de distintas delegaciones destacaron las condiciones del escenario y el impacto que una infraestructura de este nivel puede tener en el desarrollo del deporte.

La misma lógica se repitió en otros escenarios. El Centro Acuático Provincial fue protagonista de una extensa lista de récords en natación, mientras que el Centro Internacional de Tiro Deportivo recibió competencias en las que también se superaron marcas de referencia.

Así, los 54 récords suramericanos quedaron como uno de los datos deportivos más significativos de Santa Fe 2026. Detrás de cada número hubo atletas que buscaron durante años mejorar sus marcas y escenarios que, durante dos semanas, se convirtieron en parte de esas historias.

Más que una cifra, los registros dejaron una fotografía de lo que fueron los Juegos: competencia al máximo nivel, nuevas marcas y una infraestructura que los propios protagonistas señalaron como parte de las condiciones que acompañaron sus actuaciones.