Alarma en San Cristóbal: investigan a un alumno de la Escuela Mariano Moreno por exhibir un arma y secuestran un revólver

A seis meses de la tragedia de San Cristóbal, una alumna de la Escuela Nº 40 alertó por una foto de su compañero con un arma. La Justicia allanó una vivienda y encontró un revólver en poder de un familiar.

San Cristóbal. Una alumna de la Escuela Nº 40 denunció a un compañero por exhibir un arma en WhatsApp.

Este miércoles, en la Escuela N.º 40 Mariano Moreno de San Cristóbal , una alumna informó a las autoridades de la institución que había visto, en un canal de difusión de WhatsApp , una fotografía en la que un compañero de curso, un adolescente de 16 años , aparecía empuñando un arma.

Ante la situación, las autoridades del establecimiento educativo activaron inmediatamente el protocolo correspondiente y dieron aviso a los operadores de la Central de Emergencias 911 . A partir de la denuncia comenzó una investigación para establecer qué había ocurrido y determinar si el arma que aparecía en la imagen podía ser localizada.

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Finalmente, y bajo las medidas de resguardo necesarias, la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y efectivos de la Policía de Santa Fe, pertenecientes a la Unidad Regional XIII y a la Policía de Investigaciones (PDI), ubicaron al adolescente y avanzaron con las medidas judiciales correspondientes.

Los investigadores entrevistaron a integrantes de la comunidad educativa y, con la correspondiente orden judicial, realizaron un allanamiento en la vivienda donde el adolescente reside junto a su madre. En el procedimiento fueron secuestrados un teléfono celular y una tablet.

El arma estaba en poder de un adulto

Las diligencias posteriores condujeron a los investigadores hasta el domicilio de un familiar del adolescente. Allí, un hombre adulto entregó voluntariamente un revólver calibre 22, que no tenía municiones al momento de ser entregado.

El arma fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para su incorporación a la causa y las pericias correspondientes.

Antecedentes, conmoción y una herida abierta

La denuncia, protagonizada por una alumna y formalizada con la intervención de sus familiares, derivó en una rápida actuación de las autoridades educativas, policiales y judiciales.

El procedimiento ocurrió a casi seis meses del ataque armado del 30 de marzo, cuando un adolescente ingresó a la Escuela N.º 40 Mariano Moreno y disparó contra otros alumnos. Como consecuencia del ataque, un estudiante de 13 años fue asesinado y otros ocho alumnos resultaron heridos.

El episodio provocó una profunda conmoción en la comunidad educativa y en toda la ciudad de San Cristóbal.

El otro episodio reciente

El antecedente más reciente ocurrió el 3 de septiembre, cuando el estallido de un neumático de un camión que circulaba por la Ruta Provincial 2, a pocos metros de la escuela, provocó corridas y momentos de tensión entre los alumnos.

Ocho estudiantes fueron trasladados para recibir atención médica, mientras que algunos sufrieron lesiones al intentar salir del establecimiento por las ventanas.

El estruendo se produjo casi a la misma hora en la que había ocurrido el ataque de marzo, por lo que los alumnos que habían vivido aquel episodio interpretaron inicialmente el ruido como un nuevo disparo.

Atribución delictiva

La novedad del procedimiento fue comunicada a las jefaturas de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Unidad Regional XIII de San Cristóbal, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe, que a su vez informaron al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó el secuestro del teléfono celular, la tablet y el revólver calibre .22, además de su incorporación a la investigación.

De manera provisoria, la atribución delictiva fue calificada como intimidación pública respecto del adolescente y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil respecto del familiar adulto, quien quedó imputado en libertad.

Por la edad del adolescente, la investigación también deberá contemplar la intervención de los fiscales de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), conforme lo disponga el fiscal regional del MPA.