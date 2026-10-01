En la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, el gobernador defendió la baja de los homicidios en Santa Fe y reclamó avanzar contra el lavado de activos y los profesionales que asesoran a las organizaciones criminales.

Pullaro llamó a "no levantarle el pie de la cabeza al delito" y pidió ir contra la estructura criminal

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llamó a “no levantarle el pie de la cabeza al delito” y reclamó profundizar la persecución contra las organizaciones criminales, durante la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales que se realizan en Rosario.

El encuentro reúne durante dos días a fiscales generales, procuradores, funcionarios y especialistas de Argentina y otros países y es organizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.

Durante su discurso, Pullaro destacó el escenario actual de Rosario y vinculó la situación con la reducción de los homicidios. Afirmó que la ciudad está “pacificada” y sostuvo que 3,5 millones de personas pasaron por Rosario durante los Juegos Suramericanos sin que se registrara una incidencia en el sistema 911.

El gobernador también comparó los registros de homicidios. Señaló que a esta altura de 2023 el departamento Rosario acumulaba 223 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 se registraron 62. En toda la provincia, indicó, fueron 112 homicidios frente a los 313 registrados tres años atrás.

“Fue determinación, valentía y decisión de los actores institucionales de trabajar todos los días para pelear contra la violencia y el crimen organizado, para traer orden y paz a la provincia”, sostuvo.

Pullaro afirmó que durante años las bandas narcocriminales operaron con “impunidad” en Rosario y generaron un círculo de violencia permanente. Al mismo tiempo, destacó que la reducción de los niveles de violencia altamente lesiva se produjo “respetando las garantías constitucionales” y remarcó que en Santa Fe “se respeta la ley y la Constitución” y “no se cruza ninguna línea”.

El reclamo de Pullaro

En otro tramo de su discurso, el gobernador sostuvo que la Provincia “va a estar al lado de cada fiscal que hace su trabajo correctamente” y llamó a revisar lo que definió como “la romantización del delito”.

También cuestionó el “garantismo bobo”, al que atribuyó haber tenido influencia en distintos ámbitos académicos y haber generado, según su interpretación, consecuencias negativas.

“El que mata y el que roba tiene que ir preso”, afirmó Pullaro, y convocó a las instituciones del Estado a “estar firmes persiguiendo a quienes delinquen”.

En ese marco, pidió “no levantarle el pie de la cabeza al delito” para evitar que las organizaciones criminales puedan volver a operar como lo hacían años atrás.

Pero además planteó ampliar la persecución penal hacia la estructura económica que sostiene a esas organizaciones. En particular, reclamó avanzar contra el lavado de activos y los abogados, contadores y escribanos que asesoran a organizaciones criminales.

En ese punto, respondió a los cuestionamientos de la Asociación de Abogados Penalistas y aclaró que su planteo no apunta al derecho a la defensa sino, según sus palabras, “a aquellos que son parte de las organizaciones criminales”.

“Es responsabilidad nuestra romper esa barrera que tenemos e ir sobre la cabeza de esas organizaciones criminales”, sostuvo.

El balance del MPA

La fiscal general María Cecilia Vranicich también destacó la reducción de los índices de violencia y recordó que, tras asumir al frente del MPA en 2023, estableció como prioridad la reducción de la violencia a través de un plan formal de persecución penal.

Según explicó, la baja respondió a una combinación de factores, entre ellos el mayor control de la política penitenciaria, la implementación de la política de microtráfico, el refuerzo del policiamiento preventivo y un cambio en la forma de investigar.

Vranicich consideró que una de las claves fue el trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado y las agencias vinculadas a la seguridad y la persecución penal.

Durante las jornadas se desarrollarán paneles sobre organizaciones criminales, narcocriminalidad y microtráfico, análisis criminal, persecución penal estratégica, violencia de género, litigación ambiental, responsabilidad penal adolescente y cibercrimen, además de exposiciones de especialistas de Italia, Chile y Estados Unidos.