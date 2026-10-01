Uno Santa Fe | Santa Fe | app

Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

El Concejo aprobó un proyecto para que el Municipio estudie incorporar una herramienta que permita conocer cuándo pasará el camión por cada cuadra y sumar un mapa con la ubicación, horarios y residuos que reciben los Ecopuntos.

1 de octubre 2026 · 15:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra
Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó un proyecto de resolución que propone incorporar nuevas funciones vinculadas a la recolección y disposición de residuos en la aplicación móvil App Santa Fe. La iniciativa, impulsada por el concejal Lucas Simoniello, plantea que el Municipio realice los estudios de factibilidad necesarios para avanzar con su implementación.

La propuesta busca que los vecinos puedan consultar, mediante una herramienta de geolocalización, la ubicación y el horario estimado de paso del camión recolector por su domicilio o cuadra. La idea toma como referencia una de las funciones que ya ofrece la aplicación: el seguimiento de las unidades del transporte público.

“Así como hoy podemos saber por dónde viene el colectivo, queremos pedir si también podemos contar con información sobre cuándo pasa el camión recolector por nuestra cuadra”, señaló Simoniello. Según explicó, contar con ese dato podría ayudar a organizar mejor la disposición de los residuos y evitar que las bolsas permanezcan durante horas en la vía pública.

Quieren que la App Santa Fe permita saber cu&aacute;ndo pasa el cami&oacute;n recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

El proyecto también contempla sumar un mapa de los Ecopuntos de la ciudad, con información sobre su ubicación, horarios de funcionamiento y los tipos de residuos que recibe cada uno.

Desde el Concejo señalaron que la iniciativa busca aprovechar una herramienta digital que ya utilizan los santafesinos para acceder a información y servicios municipales y concentrar en un mismo lugar datos vinculados a la gestión de residuos.

“Lo que aprobamos es un primer paso. Si los resultados son favorables, el Municipio podrá avanzar con la implementación dentro de sus competencias”, aclaró Simoniello.

Ecopuntos

En el caso de los Ecopuntos, la incorporación de información en la aplicación apunta a facilitar la separación en origen y la correcta disposición de los residuos, permitiendo que los vecinos puedan conocer de manera sencilla qué reciben estos espacios y cuándo funcionan.

“Tenemos que hacer que separar y disponer correctamente los residuos sea cada vez más sencillo para los vecinos. Tener toda esa información disponible, de manera clara y accesible, puede ser una herramienta más para lograrlo”, sostuvo el concejal.

Simoniello vinculó además la propuesta con la necesidad de reducir la formación de microbasurales: “Si los residuos se sacan en el horario correspondiente y donde corresponde, serán menos los microbasurales que se generan, porque estos no crecen solos y la basura no tiene patas”.

app Santa Fe
Noticias relacionadas
Parque Federal: piden reubicar a 50 vecinos afectados por la construcción de la nueva Estación Policial.

Sigue la polémica en el Parque Federal: piden una solución habitacional para 50 vecinos afectados por la nueva Estación Policial

Granizo en Funes. Detectaron microplásticos, metales y elementos químicos en muestras.

Granizo en Santa Fe: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas en Funes

Capi está buscando trabajo: tras agotar 75.000 peluches, la mascota de los Juegos Suramericanos tendrá una nueva tanda antes de Navidad.

Furor por Capi tras los Juegos Suramericanos: se vendieron 75.000 peluches y lanzan una nueva tanda navideña

Los atletas premiados durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos

Santa Fe premiará con hasta $8 millones a los deportistas que participaron de los Juegos Suramericanos

Lo último

Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Último Momento
Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

Colón precisa volver a elevar su efectividad en el Brigadier López para meter presión

Colón precisa volver a elevar su efectividad en el Brigadier López para meter presión

Ovación
Unión prepara un fuerte desembolso para saldar deudas con el dinero que llega de Rusia

Unión prepara un fuerte desembolso para saldar deudas con el dinero que llega de Rusia

Leonel Flores, de debutar en la Selección Argentina a prepararse para enfrentar a Unión

Leonel Flores, de debutar en la Selección Argentina a prepararse para enfrentar a Unión

Colón: Barrios está descartado y Delfino se inclinaría por Thaller

Colón: Barrios está descartado y Delfino se inclinaría por Thaller

Argentina ya tiene todo listo para los últimos amistosos: cuándo llega Messi y cómo sigue el calendario

Argentina ya tiene todo listo para los últimos amistosos: cuándo llega Messi y cómo sigue el calendario

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia