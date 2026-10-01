El Concejo aprobó un proyecto para que el Municipio estudie incorporar una herramienta que permita conocer cuándo pasará el camión por cada cuadra y sumar un mapa con la ubicación, horarios y residuos que reciben los Ecopuntos.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó un proyecto de resolución que propone incorporar nuevas funciones vinculadas a la recolección y disposición de residuos en la aplicación móvil App Santa Fe. La iniciativa, impulsada por el concejal Lucas Simoniello, plantea que el Municipio realice los estudios de factibilidad necesarios para avanzar con su implementación.

La propuesta busca que los vecinos puedan consultar, mediante una herramienta de geolocalización, la ubicación y el horario estimado de paso del camión recolector por su domicilio o cuadra . La idea toma como referencia una de las funciones que ya ofrece la aplicación: el seguimiento de las unidades del transporte público.

“Así como hoy podemos saber por dónde viene el colectivo, queremos pedir si también podemos contar con información sobre cuándo pasa el camión recolector por nuestra cuadra”, señaló Simoniello. Según explicó, contar con ese dato podría ayudar a organizar mejor la disposición de los residuos y evitar que las bolsas permanezcan durante horas en la vía pública.

Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

El proyecto también contempla sumar un mapa de los Ecopuntos de la ciudad, con información sobre su ubicación, horarios de funcionamiento y los tipos de residuos que recibe cada uno.

Desde el Concejo señalaron que la iniciativa busca aprovechar una herramienta digital que ya utilizan los santafesinos para acceder a información y servicios municipales y concentrar en un mismo lugar datos vinculados a la gestión de residuos.

“Lo que aprobamos es un primer paso. Si los resultados son favorables, el Municipio podrá avanzar con la implementación dentro de sus competencias”, aclaró Simoniello.

Ecopuntos

En el caso de los Ecopuntos, la incorporación de información en la aplicación apunta a facilitar la separación en origen y la correcta disposición de los residuos, permitiendo que los vecinos puedan conocer de manera sencilla qué reciben estos espacios y cuándo funcionan.

“Tenemos que hacer que separar y disponer correctamente los residuos sea cada vez más sencillo para los vecinos. Tener toda esa información disponible, de manera clara y accesible, puede ser una herramienta más para lograrlo”, sostuvo el concejal.

Simoniello vinculó además la propuesta con la necesidad de reducir la formación de microbasurales: “Si los residuos se sacan en el horario correspondiente y donde corresponde, serán menos los microbasurales que se generan, porque estos no crecen solos y la basura no tiene patas”.