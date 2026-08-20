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Santa Fe avanza en la compra de una nueva planta asfáltica: pasará de producir 6 toneladas por día a 50 por hora

El Concejo Municipal autorizó al Ejecutivo a gestionar junto al Gobierno provincial el financiamiento para adquirir el nuevo equipamiento, que permitirá producir asfalto en frío y fortalecer la capacidad de respuesta para el mantenimiento de calles y otros espacios públicos.

20 de agosto 2026 · 15:59hs
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Santa Fe avanza en la compra de una nueva planta asfáltica: pasará de producir 6 toneladas por día a 50 por hora

Santa Fe avanza en la compra de una nueva planta asfáltica: pasará de producir 6 toneladas por día a 50 por hora

La ciudad de Santa Fe dará un salto en su capacidad para atender el mantenimiento vial. El Concejo Municipal autorizó al Ejecutivo a avanzar, junto al Gobierno provincial, en el financiamiento para adquirir una nueva planta asfáltica destinada a la producción de material en frío.

El dato que permite dimensionar el cambio es la capacidad de producción: la planta actual, instalada en 1982, produce en condiciones óptimas unas 6 toneladas de material por día, mientras que el nuevo equipamiento podrá elaborar hasta 50 toneladas por hora.

La adquisición se realizará en el marco del Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI) y contará con financiamiento de organismos internacionales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de una operatoria provincial destinada a financiar proyectos de infraestructura y equipamiento municipal.

Qué cambia con la nueva planta

Uno de los principales objetivos es que el Municipio pueda fabricar su propio material para reparar y mantener las calles, aumentando su capacidad de respuesta y reduciendo la dependencia de proveedores externos.

Según explicó la concejala Titi Barletta, la diferencia en la producción será significativa. “La planta que hoy opera en nuestra ciudad se instaló en 1982 y produce, en óptimas condiciones, seis toneladas por día, mientras que la nueva va a producir 50 toneladas por hora”, señaló.

Para dimensionar el impacto, Barletta explicó que para asfaltar una cuadra se necesitan unas 120 toneladas. Con la capacidad actual, sostuvo, ese trabajo puede demandar unos 20 días hábiles, mientras que con la nueva planta podría realizarse en una mañana.

Otro de los beneficios estará relacionado con la utilización del asfalto en frío, que permite habilitar la circulación prácticamente de inmediato después de su colocación. Esto reduciría los tiempos de corte de calles que requiere el sistema actual.

Además, el Municipio podrá acopiar material y contar con stock permanente, lo que permitiría atender baches y reparaciones incluso durante fines de semana o feriados, cuando actualmente existen mayores dificultades para disponer de material en caliente.

Menores costos para el Municipio

La nueva planta también apunta a reducir el costo de producción del material. El intendente Juan Pablo Poletti señaló que actualmente producir una tonelada de asfalto en la planta municipal cuesta alrededor de $600.000, mientras que adquirirla a terceros para atender emergencias ronda los $450.000.

Con la nueva planta de producción en frío, ese costo bajaría, según los cálculos del Municipio, a unos $150.000 por tonelada.

“Por lo tanto, no estamos hablando de un gasto”, sostuvo Poletti, al destacar que la inversión permitiría mejorar la capacidad operativa y, al mismo tiempo, reducir el costo de las intervenciones.

La planta será instalada en un predio que determine la Municipalidad y contará con los sistemas necesarios para la dosificación de áridos, cal, agua y ligante, además de mezclador, sistemas de bombeo, cinta de elevación y dispositivos eléctricos y de seguridad.

El equipamiento estará destinado a fortalecer las tareas de la Dirección General de Mantenimiento Vial y podrá utilizarse para intervenciones sobre calles, ciclovías, veredas y espacios públicos.

planta Asfalto Santa Fe
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