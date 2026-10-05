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Último entrenamiento de Messi con la Selección Argentina

Messi, ante su última práctica con la Selección Argentina. El astro rosarino tuvo su último entrenamiento con el conjunto nacional.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 19:27hs
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Último entrenamiento de Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi atraviesa las horas previas a uno de los momentos más significativos de su carrera. Este lunes tuvo su último entrenamiento con la Selección argentina antes de despedirse oficialmente de la camiseta nacional. El capitán se incorporó al plantel el domingo y ya tiene la mirada puesta en su última presentación en el Monumental.

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El último entrenamiento antes de una noche histórica

La práctica comenzó a las 17.30 en el predio de la AFA que lleva el nombre de Lionel Messi. Será una jornada especial para el futbolista rosarino, que por última vez trabajará junto al seleccionado antes de saltar al campo de juego del Monumental.

Messi no participó de los dos primeros compromisos de esta fecha FIFA, en los que Argentina venció a Bolivia y Burkina Faso. Su regreso al grupo se produjo el domingo, cuando se sumó a los trabajos dirigidos por Lionel Scaloni.

El capitán anunció su decisión de cerrar su ciclo con la Selección a los 39 años. Su despedida llega después de una etapa marcada por títulos que quedaron en la historia del fútbol argentino, entre ellos las Copas América de 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022.

Ahora, el objetivo pasa por disfrutar de sus últimos momentos con la camiseta que defendió durante más de dos décadas.

Todo indica que Messi será titular y permanecerá durante los 90 minutos en el campo de juego, siempre que no aparezca ningún imprevisto. De confirmarse, tendrá la posibilidad de completar su despedida frente al público argentino.

Una despedida con varios nombres especiales

La jornada también tendrá otros protagonistas que podrían estar viviendo sus últimos partidos con la Selección. Nicolás Otamendi, actualmente en River, también comunicó su decisión de ponerle punto final a su recorrido con el combinado nacional.

Rodrigo De Paul, jugador del Inter Miami, y Giovani Lo Celso, del Real Betis, fueron convocados especialmente para esta presentación. Por el momento, resta conocer qué participación tendrán y si formarán parte del equipo titular.

La despedida de Messi contará además con la presencia de varios de sus compañeros de la histórica conquista de Qatar 2022. Los campeones del mundo fueron invitados para acompañar al capitán en una noche que promete estar cargada de recuerdos.

Para Messi será el cierre de una etapa que comenzó hace más de 20 años y que atravesó distintas generaciones. Desde sus primeros pasos con la camiseta argentina hasta la consagración mundial, el rosarino construyó una historia que terminó con todos los grandes títulos en sus vitrinas.

Este lunes tendrá lugar su última práctica. Después llegará el momento que durante tantos años parecía lejano: Messi volverá a vestir la camiseta de la Selección por última vez ante su público y pondrá el punto final a una era inolvidable.

Messi
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