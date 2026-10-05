Vélez volvió a dejar este lunes puntos en el camino para alejarse de la lucha por la Tabla Anual: empató con un Platense entonado en la Copa Argentina, que alcanzó el 2-2 en el final, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026.
Ante Platense, Vélez volvió a perder puntos y se aleja de la lucha en la tabla anual
Empataron 2-2 en Liniers por el Torneo Clausura; Ronaldo Martínez metió doblete para la Ley del Ex pero el Calamar igualó dos veces, con Merlin y Zapiola. Lagos erró un polémico penal para la visita
5 de octubre 2026 · 21:56hs
En el final, Vélez perdió dos puntos
Ronaldo Martínez cumplió por duplicado la Ley del Ex para el Fortín, mientras que Bautista Merlini y Franco Zapiola igualaron dos veces para el Calamar. Agustín Lagos erró un polémico penal convalidado vía VAR por Sebastián Zunino y los Barros Schelotto perdieron por prematuras lesiones a Manuel Lanzini y Juan Policella.