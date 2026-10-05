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Ante Platense, Vélez volvió a perder puntos y se aleja de la lucha en la tabla anual

Empataron 2-2 en Liniers por el Torneo Clausura; Ronaldo Martínez metió doblete para la Ley del Ex pero el Calamar igualó dos veces, con Merlin y Zapiola. Lagos erró un polémico penal para la visita

5 de octubre 2026 · 21:56hs
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Vélez igualó 2-2 con Platense.

Vélez igualó 2-2 con Platense.

Vélez volvió a dejar este lunes puntos en el camino para alejarse de la lucha por la Tabla Anual: empató con un Platense entonado en la Copa Argentina, que alcanzó el 2-2 en el final, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026.

En el final, Vélez perdió dos puntos

Ronaldo Martínez cumplió por duplicado la Ley del Ex para el Fortín, mientras que Bautista Merlini y Franco Zapiola igualaron dos veces para el Calamar. Agustín Lagos erró un polémico penal convalidado vía VAR por Sebastián Zunino y los Barros Schelotto perdieron por prematuras lesiones a Manuel Lanzini y Juan Policella.

Vélez Platense empate
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