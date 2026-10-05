Liberado bajo medidas alternativas tras ser imputado por amenazas, privación ilegal de la libertad y tenencia de armas, el reconocido actor se manifestó a través de un video en redes sociales. Aseguró que la Justicia "dirá la verdad", desmintió versiones sobre su llegada al departamento Castellanos y cargó contra sus detractores.

Maximiliano Ghione rompió el silencio tras su detención en Lehmann: "La verdad la va a decir la Justicia"

A pocas horas de haber recuperado la libertad, el actor Maxi Ghione rompió el silencio público mediante un video difundido en su cuenta de Instagram. Se trata de su primera declaración tras la detención sufrida en la localidad de Lehmann (departamento Castellanos), luego de ser denunciado por supuesta privación ilegal de la libertad, amenazas y portación de armas de fuego.

En la publicación, en la cual inhabilitó la opción de comentarios, el intérprete con trayectoria en ficciones como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18 envió un mensaje directo a sus allegados y seguidores, al tiempo que anticipó que realizará un vivo en la red social para brindar mayores precisiones sobre las acusaciones que enfrenta.

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"La verdad la va a decir la Justicia. Ya van a tener buenas noticias. Gracias a ese público que se quedó, que es mi público y el que me quiere. Y para los detractores que hablan sin saber: hay mucho de 'hablemos sin saber, total si herimos no pasa nada'", indicó Maxi Ghione, en su descargo publicado en Instagram.

La aclaración sobre su radicación en Lehmann y su proyecto gastronómico

En su descargo audiovisual, Ghione buscó desmentir trascendidos que surgieron tras la divulgación de su aprehensión. Explicó que su radicación en la comuna del departamento Castellanos estuvo ligada a un vínculo de amistad con un médico local y una emprendedora, con quienes abrió un bodegón que funcionó durante un año y medio antes de cerrar.

"No fui usado por esas personas, al contrario, ellos me dieron una gran mano", argumentó el actor para desacreditar versiones sobre presuntas estafas o disputas económicas ligadas al cierre de dicho comercio.

La denuncia, el allanamiento y las medidas cautelares

La causa penal contra el artista se inició a partir de la denuncia radicada por Emiliano Tarragona, quien expuso haber mantenido un encuentro con Ghione el pasado 20 de septiembre de 2026 en su vivienda de Lehmann, pactado a través de una plataforma de servicios para adultos.

El relato de la víctima: Tarragona sostuvo que permaneció retenido contra su voluntad durante cinco horas dentro del inmueble, período en el cual habrían consumido estupefacientes y el actor le habría exhibido dos armas de fuego cargadas.

Prueba documental: el denunciante presentó capturas de conversaciones donde le reclamaba a Ghione el pago por las horas transcurridas en la casa, exhibiendo un comprobante de transferencia bancaria por parte del dinero efectuada el 26 de septiembre.

Detención y allanamiento: la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la irrupción policial en la finca de Lehmann, donde se incautaron armas de fuego y se efectivizó el arresto del actor.

Medidas de libertad: el 2 de octubre, la Justicia dispuso la libertad de Ghione bajo cuatro condiciones de cumplimiento obligatorio: fijar domicilio en la calle Camporini (Lehmann), prohibición absoluta de contacto o acercamiento a la víctima y testigos, firma quincenal en la comisaría jurisdiccional y la prohibición estricta de tenencia o portación de armas.