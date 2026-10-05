Más de seis kilómetros de zanjas fueron saneados en los barrios El Tránsito y San Martín para prevenir anegamientos

Los trabajos de saneamiento de cunetas alcanzaron más de 6.000 metros entre ambos barrios. El municipio desplegó 48 trabajadores y maquinaria pesada para mejorar el escurrimiento y prevenir anegamientos.

Continuidad del plan. Las tareas se extenderán a otros barrios, incluyendo Scarafía, con el objetivo de erradicar calles de tierra.

Operativo municipal. 48 trabajadores y maquinaria pesada desplegados para mejorar el escurrimiento del agua.

Zanja. Más de 6.000 metros intervenidos en barrios El Tránsito y San Martín para prevenir anegamientos.

La Municipalidad de Santa Fe avanzó con un plan intensivo de zanjeo y saneamiento de cunetas en distintos barrios de la capital provincial. Las tareas ya alcanzaron más de 6.000 metros entre los barrios El Tránsito y San Martín , con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Este lunes, el intendente Juan Pablo Poletti recorrió barrio El Tránsito para supervisar los trabajos que llevan adelante las cuadrillas municipales. Las tareas se suman a las intervenciones realizadas recientemente en San Martín y forman parte de un esquema de mantenimiento que el municipio prevé extender a otros sectores de la ciudad.

“Estamos con los vecinos en barrio El Tránsito viendo cómo va quedando este refuerzo de zanjeo. Si bien tenemos nuestro plan de mantenimiento habitual, decidimos potenciarlo a partir de la contingencia por el fenómeno El Niño”, explicó Poletti.

Según detalló el intendente, las obras se realizan en conjunto con el estabilizado pétreo de las calles, con el objetivo de recuperar cunetas que habían perdido capacidad de drenaje por la acumulación de barro, tierra y vegetación.

Cunetas para mejorar el escurrimiento

Poletti destacó que en algunos sectores los trabajos permitieron recuperar estructuras de drenaje que permanecían prácticamente cubiertas.

“Nos encontramos con la sorpresa de vecinos que viven hace 40 o 50 años acá y que nunca habían visto la cuneta tapada por el césped”, señaló.

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Las nuevas cunetas tienen aproximadamente 50 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundidad, lo que permite aumentar la capacidad de conducción y reservorio de agua.

A estas tareas se suma la intervención de camiones desobstructores en esquinas y cruces de calles donde existen entubados. El objetivo es garantizar que el agua pueda avanzar hacia los reservorios sin encontrar obstrucciones.

“Con estas cunetas logramos mayor capacidad de reservorio. Posteriormente, el camión desobstructor interviene en las esquinas y cruces de calles entubados para garantizar que el agua escurra de forma rápida”, explicó el intendente.

El municipio sostiene que el mantenimiento de las cunetas constituye una de las herramientas preventivas para mejorar el funcionamiento del sistema hídrico durante los períodos de lluvias.

48 trabajadores afectados al operativo

La directora de Políticas de Cercanía y Participación Ciudadana, Eugenia Rico, explicó que el operativo cuenta actualmente con 48 trabajadores afectados directamente al plan, distribuidos entre El Tránsito y San Martín.

“Actualmente contamos con cinco cuadrillas integradas por 24 personas en barrio El Tránsito y otras 24 en barrio San Martín, sumando 48 trabajadores abocados exclusivamente al plan, más el equipo de coordinación e hídricos”, detalló.

Las tareas incluyen zanjeo, limpieza de cunetas y mantenimiento de veredas, de lunes a viernes, entre las 8 y las 12.

Durante los fines de semana, el municipio coordina el ingreso de maquinaria pesada para retirar la tierra extraída y evitar que los residuos de las intervenciones permanezcan frente a las viviendas o generen inconvenientes para los frentistas.

El impacto en los vecinos

Los trabajos también fueron valorados por vecinos de El Tránsito, uno de los sectores alcanzados por el operativo.

Alba Sánchez, quien vive en la zona desde 1985, destacó el cambio registrado en las calles y el sistema de drenaje.

“Es la primera vez que vemos cuadrillas trabajando de esta manera para solucionar la situación del barrio”, señaló.

La vecina también valoró la combinación entre el mejoramiento de las calles y el saneamiento de las cunetas. Según relató, durante años las lluvias generaban acumulación de agua y obligaban a los vecinos a colocar barreras en las puertas de sus viviendas.

“Antes se acumulaba agua, entraba a las casas y muchos teníamos que poner barreras en las puertas por las olas que hacían los autos al pasar”, contó.

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Sánchez sostuvo que las primeras lluvias posteriores al inicio de las obras permitieron observar una mejora en el escurrimiento, aun cuando las tareas todavía no habían terminado.

También María Rosa Menéndez, una de las primeras pobladoras del sector, destacó el impacto de las intervenciones.

“Fui la primera en edificar cuando esto era todo campo y quintas, no había calles ni luz”, recordó.

La vecina señaló que durante años las lluvias transformaban las calles en verdaderos cursos de agua y provocaban anegamientos frente a las viviendas.

“Para nosotros estas obras son fundamentales y representan un gran alivio porque antes el agua no corría, la calle se transformaba en un río y terminábamos inundados”, afirmó.

El plan continuará en otros barrios

Poletti sostuvo que el objetivo del municipio es mantener el esquema de trabajo y avanzar progresivamente hacia otros sectores de la ciudad.

“Hay que escuchar, pero no sirve solo con escuchar: hay que accionar y venir al territorio”, afirmó el intendente.

El mandatario anticipó que, una vez finalizadas las intervenciones previstas en El Tránsito y San Martín, el operativo continuará hacia barrio Scarafía.

El plan de zanjeo se integra además a una estrategia más amplia de mantenimiento de calles y obras de infraestructura hídrica que el municipio busca sostener de manera permanente.

En ese marco, Poletti volvió a plantear uno de los objetivos centrales de su gestión: “Erradicar todas las calles de tierra antes del final de la gestión”, una meta que el municipio vincula con el mejoramiento de la circulación y el funcionamiento del sistema de drenaje.

Con más de 6 kilómetros de cunetas intervenidas, el operativo apunta a recuperar capacidad de escurrimiento en barrios donde las zanjas habían quedado obstruidas o deterioradas y a reforzar las tareas preventivas frente a nuevos períodos de lluvias.