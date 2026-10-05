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En una ráfaga, Estudiantes goleó a Gimnasia de Mendoza

En los últimos siete minutos del encuentro, el Pincha marcó tres goles y terminó goleando 3-0 al Lobo mendocino

5 de octubre 2026 · 21:49hs
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Estudiantes goleó a Gimnasia de Mendoza.

Estudiantes goleó a Gimnasia de Mendoza.

Estudiantes derrotó 3-0 a Gimnasia de Mendoza en el Jorge Luis Hirschi por la fecha 11 del Torneo Clausura y cortó una racha de tres derrotas consecutivas, incluidas la caída en la Supercopa Internacional ante Rosario Central y la eliminación de la Copa Argentina a manos de Platense.

Estudiantes goleó en condición de local

La mala noticia para Alexander Medina fue la salida por lesión de Ezequiel Piovi a diez día de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

El Lobo mendocino, que comenzó como una de las grandes sorpresas del campeonato, no logró ganar en sus últimas cuatro presentaciones y puso en peligro su clasificación a los playoffs.

Edwuin Cetré, de penal, y Fabricio Pérez, en dos oportunidades, convirtieron para el Pincha en una ráfaga agónica cuando el encuentro se encaminaba a finalizar en un empate sin tantos.

Marcos Rojo, quien ya rescindió contrato con Racing y se realizó la revisión médica para sumarse al Pincha, siguió el encuentro desde la tribuna.

Estudiantes Gimnasia de Mendoza final
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