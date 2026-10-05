Fichaje obligatorio: desde el Concejo proponen controlar los horarios de los funcionarios políticos y buscan llevar el planteo a la Legislatura

La iniciativa busca registrar horarios, tareas y contrataciones de colaboradores y asesores del Municipio y el Concejo. Además, plantea pedir a la Provincia modificaciones para incluir a intendentes, concejales y funcionarios superiores en pautas de asistencia y transparencia.

Fichaje obligatorio. Proponen registrar horarios de ingreso y egreso para personal de gabinete del Municipio y Concejo de Santa Fe.

Un proyecto presentado en el Concejo Municipal de Santa Fe propone establecer un sistema de registro de ingreso y egreso para el personal de gabinete que trabaja junto al Departamento Ejecutivo y el cuerpo legislativo. La iniciativa también contempla la publicación periódica de información vinculada con sus horarios, contrataciones y tareas.

El proyecto alcanza a quienes cumplen funciones como colaboradores o asesores directos del intendente, los secretarios del Ejecutivo, el presidente del Concejo Municipal y los concejales . Además, establece que quienes desarrollen tareas fuera de las oficinas deberán justificar las actividades realizadas.

La autora de la iniciativa es la concejala de La Libertad Avanza, Ana Cantiani, quien sostuvo que la propuesta surgió a partir de su propia experiencia como empleada pública y de la diferencia que observó entre los mecanismos de control aplicados al personal de planta y los funcionarios políticos.

“Todo el paquete de funcionario político no tiene controles de fichaje”, señaló Cantiani, al explicar el origen del proyecto.

Qué establece el proyecto

La propuesta plantea que el personal de gabinete registre diariamente su horario de ingreso y egreso de la oficina. En los casos en que las tareas se realicen fuera de la sede laboral, también deberán quedar asentadas y justificadas las actividades desarrolladas.

El objetivo es establecer un mecanismo que permita conocer el cumplimiento de las funciones asignadas y generar información pública sobre el personal que integra los gabinetes.

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El proyecto también propone que esa información sea publicada mensualmente, incluyendo los horarios, las contrataciones y los reportes de tareas correspondientes.

Para Cantiani, se trata de aplicar al personal político una lógica de control similar a la que rige para otros trabajadores estatales.

“Que el funcionario puesto a dedo por el político cumpla un horario y una reglamentación, tal como lo hace el empleado de planta”, planteó.

Un planteo que ya había comenzado con la transparencia salarial

La iniciativa se vincula con otro proyecto impulsado anteriormente por Cantiani para avanzar en mecanismos de transparencia activa y publicar en los sitios oficiales información sobre los salarios de funcionarios políticos.

Según explicó la concejala, aquella propuesta no avanzó, pero el nuevo proyecto busca incorporar otro mecanismo de control sobre el funcionamiento de los gabinetes.

“Nosotros pregonamos la transparencia: el vecino tiene que saber en qué se están gastando sus recursos”, sostuvo.

Cantiani consideró que el registro de asistencia y tareas permitiría complementar la información salarial con datos sobre el desempeño y la dedicación del personal.

“El vecino tiene derecho a saber qué está haciendo su empleado, cuánto tiempo trabaja y que tenga un marco de horario”, afirmó.

También buscan modificar la normativa provincial

El proyecto incorpora además un pedido dirigido al Gobierno de la Provincia y a la Legislatura para que se modifique la normativa vigente sobre los funcionarios políticos superiores.

La propuesta apunta a establecer pautas de asistencia, dedicación funcional, registro de tareas y transparencia para autoridades como el intendente, los concejales, los secretarios y subsecretarios del Departamento Ejecutivo y del Concejo Municipal, además de los secretarios de bloque.

La inclusión de este pedido responde a una cuestión de competencia: el Concejo Municipal puede establecer reglas para el personal alcanzado por sus propias ordenanzas, pero no tiene facultades para modificar directamente el régimen establecido por una ley provincial.

“Nosotros tenemos potestad en el Concejo, no tenemos potestad en la ley provincial”, explicó Cantiani.

Por ese motivo, el planteo busca que la discusión también llegue al ámbito provincial y que eventualmente pueda establecerse un régimen común para funcionarios de mayor jerarquía.

“El sueldo sale del bolsillo del vecino”

Uno de los argumentos centrales de Cantiani es que los mecanismos de control deben alcanzar a quienes ejercen funciones políticas porque sus remuneraciones se financian con recursos públicos.

“La gente quiere eso también. El sueldo sale del mismo lugar, del bolsillo del vecino”, afirmó.

Desde esa perspectiva, la concejala sostiene que el registro de horarios y tareas no debería ser interpretado como una carga adicional para quienes cumplen funciones públicas, sino como una herramienta para transparentar el uso de los recursos estatales.

“Buscamos terminar con los abusos y privilegios de la clase política”, sostuvo.

El debate sobre los controles

Cantiani también vinculó la iniciativa con la necesidad de diferenciar entre el funcionamiento general del Estado y los casos en los que considera que no existen controles suficientes.

“Hay muy buenos empleados públicos y otros que no, pero el Estado tiene que tener una estructura y un control para que la gente sepa en qué se está gastando su dinero”, planteó.

En ese marco, utilizó el término “ñoqui” para referirse a quienes cobran una remuneración sin cumplir tareas, aunque aclaró que el objetivo del proyecto es establecer mecanismos institucionales de control.

“El ñoqui es el que no labura y cobra. Eso es lo que nosotros queremos que se termine”, afirmó.

La iniciativa deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo correspondiente en el Concejo Municipal. En paralelo, el pedido dirigido a la Provincia y a la Legislatura dependerá de la discusión y eventual modificación del régimen provincial aplicable a los funcionarios políticos superiores.