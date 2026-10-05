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La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La Selección enfrentará este martes a Benín desde las 20, en el partido que marcará el cierre de la carrera de Lionel Messi con Argentina después de 21 años.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 17:04hs
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La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

El fútbol argentino se prepara para una jornada cargada de emoción. Este martes, la Selección argentina se medirá con Benín en el Estadio Monumental, en un partido que tendrá como protagonista absoluto a Lionel Messi. Después de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional, el capitán tendrá su despedida ante el público argentino.

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Todos los detalles del partido que cerrará una era

El encuentro comenzará a las 20 y tendrá como escenario al Monumental. El encargado de impartir justicia será el chileno Fernando Véjar. En tanto, su compatriota José Cabero estará al frente del VAR.

La expectativa alrededor del partido es enorme, principalmente por tratarse de la última presentación de Messi con la camiseta argentina en territorio nacional. El futbolista comunicó el pasado 31 de agosto su decisión de ponerle punto final a su recorrido con la Selección, después de 21 años representando al país.

Su trayectoria deja números que reflejan la magnitud de su legado. Messi conquistó dos Copas América, en 2021 y 2024, la Finalissima y la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además, marcó 122 goles y aportó 66 asistencias en 207 partidos con el seleccionado.

Argentina llega al compromiso con un presente contundente. En los dos partidos anteriores de esta fecha FIFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió resultados abultados: venció 4-0 a Bolivia y luego superó 7-0 a Burkina Faso, que presentó un seleccionado Sub 23 debido a inconvenientes logísticos para viajar.

El duelo ante Benín será, además, el último compromiso de esta ventana internacional para el conjunto argentino.

La emoción de los que crecieron viendo jugar al capitán

La despedida también genera un impacto especial entre los futbolistas más jóvenes del plantel argentino. Muchos de ellos crecieron viendo a Messi como un referente y ahora tienen la posibilidad de compartir con él sus últimos momentos en la Selección.

Gianluca Prestianni fue uno de los que habló sobre la situación y reconoció que todavía le cuesta dimensionar lo que significa estar tan cerca del final de la carrera internacional del “10”.

El delantero del Benfica explicó que aún no es “consciente” de la magnitud de la despedida. Para una generación que tuvo a Messi como uno de sus grandes ídolos desde la infancia, verlo abandonar la Selección representa un momento difícil de asimilar.

Prestianni también atraviesa un momento especial en su propia carrera. Después de convertir ante Burkina Faso, el atacante surgido de las inferiores de Vélez destacó el camino que realizó desde las divisiones juveniles hasta llegar al seleccionado mayor.

El futbolista definió ese recorrido como un “sueño” y valoró haber podido “dar el salto” al equipo principal.

Mientras los más jóvenes comienzan a imaginar una Selección sin Messi, el público tendrá la oportunidad de despedir al jugador que durante más de dos décadas representó una de las mayores esperanzas del fútbol argentino.

Este martes, el Monumental no será solamente el escenario de un partido. Será el lugar elegido para acompañar los últimos pasos de Messi con la camiseta “Albiceleste”, cerrar una etapa irrepetible y agradecerle por una historia que incluyó decepciones, revancha, títulos y, finalmente, la gloria máxima.

Después de 21 años, el último capítulo del 10 está a punto de comenzar.

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