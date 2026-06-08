Santa Fe inicia una semana fresca y con nieblas: qué dice el pronóstico extendido El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé jornadas con baja amplitud térmica, bancos de niebla y una lenta mejora de las condiciones. Las máximas rondarán los 18° hacia el final de la semana. 8 de junio 2026 · 08:13hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, húmeda, y una temperatura de 14.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 17°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, debido al lento ingreso de un sistema de aire frío, las condiciones deberían tender a mejorar con la potenciación del sistema de alta presión. No obstante ello y debido a que dicha mejoría es muy lenta y gradual, durante día de hoy todavía se podrían esperar algunos eventos de lluvias débiles, lloviznas o bancos de nieblas o neblinas durante gran parte de la jornada. Respecto de las temperaturas, si bien hoy no se esperan grandes variaciones, manteniéndose los registros con baja amplitud térmica, a partir de mañana se debería observar un suave descenso de las mínimas, acompañado de un gradual aumento de las máximas.

Martes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11º y suave ascenso de las máximas, 18º. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a leves del sector este/sureste.

En tanto para el miércoles se espera cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a relativamente estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso y baja amplitud térmica: mínima 10º y máxima 16º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al nor/noreste. Por último, jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 18º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando a este/sureste por momentos. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe