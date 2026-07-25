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Santa Fe mejoró su calificación crediticia y quedó por encima de la nota del Gobierno nacional

Moody's elevó la calificación de la provincia de B3 a B2 y la ubicó entre las cuatro jurisdicciones con mejor perfil crediticio del país. El informe destacó la fortaleza de sus ingresos, el bajo nivel de endeudamiento y una política fiscal prudente.

25 de julio 2026 · 11:47hs
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Santa Fe mejoró su calificación crediticia y quedó por encima de la nota del Gobierno nacional

Santa Fe mejoró su calificación crediticia y quedó por encima de la nota del Gobierno nacional

La provincia de Santa Fe recibió una mejora en su calificación crediticia por parte de la agencia internacional Moody's, que elevó su nota de B3 a B2. Con esa decisión, la provincia quedó por encima de la calificación soberana de la Argentina, que actualmente se ubica en B3, y pasó a integrar el grupo de las cuatro jurisdicciones mejor calificadas del país.

La mejora se suma a la evaluación positiva que anteriormente había realizado Fitch Ratings, que durante 2025 también había mejorado el perfil crediticio de la provincia.

Los argumentos de Moody's

En su informe, Moody's destacó la fortaleza de la base de ingresos de Santa Fe, sus sólidos fundamentos económicos y una trayectoria sostenida de políticas fiscales prudentes. Según la calificadora, esos factores permitieron que la provincia mantenga un sólido desempeño operativo y alcance un perfil crediticio superior al del Gobierno nacional.

Además, el análisis remarca la sólida posición de liquidez, el bajo nivel de endeudamiento y la fortaleza de los indicadores fiscales. También señala que la reciente emisión de bonos internacionales realizada por la provincia contribuyó a fortalecer su perfil financiero.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que este reconocimiento "permite acceder a financiamiento en condiciones más favorables para seguir impulsando las inversiones estratégicas y el desarrollo productivo".

Por su parte, el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán, afirmó que la evaluación refleja la transparencia, la prudencia fiscal y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la provincia.

Perspectivas

De cara al mediano plazo, Moody's proyectó que Santa Fe mantendrá su actual perfil crediticio, al considerar que cuenta con fundamentos económicos sólidos y una gestión fiscal prudente, lo que respalda la sostenibilidad de sus políticas económicas y financieras.

Santa Fe calificación perfil crediticio
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