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Santa Fe pone el foco en El Niño y coordina acciones con instituciones para reducir el impacto de posibles inundaciones

El Gobierno provincial reunió al Consejo Económico y Social para avanzar en la planificación frente al próximo ciclo climático. La estrategia incluye coordinación con municipios, Nación e instituciones, además de un plan de obras hídricas que ya suma más de 400 intervenciones.

25 de julio 2026 · 12:13hs
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Santa Fe pone el foco en El Niño y coordina acciones con instituciones para reducir el impacto de posibles inundaciones

Santa Fe pone el foco en El Niño y coordina acciones con instituciones para reducir el impacto de posibles inundaciones

El Gobierno de Santa Fe reforzó esta semana su estrategia de preparación frente al fenómeno de El Niño durante la segunda Asamblea Plenaria del Consejo Económico y Social (CES), realizada en la sede de Gobernación en Rosario.

El encuentro reunió a funcionarios provinciales y representantes de organizaciones sociales, productivas, académicas y religiosas con el objetivo de compartir diagnósticos, coordinar acciones preventivas y avanzar en una agenda común para reducir el impacto de un eventual episodio de lluvias intensas.

Además del análisis sobre el fenómeno climático, durante la reunión también se abordaron otros temas de la agenda del Consejo, entre ellos el anteproyecto de ley para la implementación de los derechos de las personas consumidoras y el impacto productivo del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como del comercio con América del Norte y Asia.

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Santa Fe pone el foco en El Niño y coordina acciones con instituciones para reducir el impacto de posibles inundaciones

Coordinación entre Provincia, Nación y municipios

El coordinador y secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Jorge Dolce, remarcó que los fenómenos climáticos presentan un alto grado de incertidumbre y sostuvo que la Provincia comenzó con anticipación la ejecución de obras y acciones preventivas para fortalecer la capacidad de respuesta.

En la misma línea, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, explicó que la planificación se desarrolla desde el inicio de la actual gestión y de manera coordinada con los gobiernos locales, el Gobierno nacional y organizaciones de la sociedad civil.

Según detalló, la Provincia mantiene un trabajo permanente con la Agencia Federal de Emergencias y participa de instancias regionales junto a las provincias de la Cuenca del Plata para unificar criterios de actuación frente a un eventual episodio de El Niño.

Más de 400 intervenciones para reducir el riesgo hídrico

Durante la asamblea, el secretario provincial de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, presentó el plan de obras ejecutado desde el comienzo de la gestión para fortalecer la infraestructura hídrica.

Según informó, ya se realizaron más de 400 intervenciones que alcanzaron a 232 distritos, con el objetivo de optimizar la red de canales y escurrimientos y reforzar la protección de las 100 localidades con mayor vulnerabilidad frente a inundaciones.

De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, esas obras buscan mejorar la capacidad de respuesta de la provincia ante un eventual episodio de lluvias intensas asociado al fenómeno climático.

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