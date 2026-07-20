Uno Santa Fe | Santa Fe | frío

El frío no da tregua en Santa Fe: lunes con lloviznas y pronóstico de máximas que no superarán los 17°

La semana comenzó con una mañana húmeda y fresca en la ciudad. Los especialistas prevén un lento proceso de estabilización del tiempo, aunque con temperaturas moderadas y cielo mayormente nublado

20 de julio 2026 · 08:01hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El frío no da tregua en Santa Fe: lunes con lloviznas y pronóstico de máximas que no superarán los 17°

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto con lloviznas y con una temperatura de 10.9º a las 8 de la mañana con una térmica de 10.5° y una máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se mantiene el ingreso de aire frío superficial combinado con ingreso de aire algo más cálido en altura desde el oeste del continente. Esta situación genera que si bien el sistema comienza a estabilizarse lenta y gradualmente, lo hace con jornadas mayormente nubladas y con tendencia en descenso de las temperaturas, las cuales no deberían alcanzar valores extremos a lo largo de la semana, manteniéndose las jornadas en su mayoría, con poca amplitud térmica.

Martes con cielo mayormente nublado a parcialmnte nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones relativamente estables a estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8º, poco cambio en las máximas, 15º, y con poca amplitud térmica. Vientos moderados del sector sur.

En tanto se espera un miércoles mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 10º, poco cambio de las máximas, 15º y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste.

Por último, jueves con cielo parcialmente nublado a mayormente despejado con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8º y suave ascenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al noreste por momentos.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

frío Santa Fe pronóstico Temperaturas
Noticias relacionadas
Continúa la campaña itinerante de vacunación gratuita en la ciudad de Santa Fe 

Santa Fe: continúa la campaña de vacunación itinerante con dosis gratuitas contra la gripe y neumonía

El costo de la construcción en Santa Fe

Construir en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba de costos en junio

Con una inversión de $430 millones, Santa Fe ejecutará una obra para frenar la erosión en el Puerto

Con una inversión de $430 millones, Santa Fe ejecutará una obra para frenar la erosión en el Puerto

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Lo último

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Último Momento
Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Ovación
Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

César Carignano: Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota

César Carignano: "Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota"

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados