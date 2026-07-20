El frío no da tregua en Santa Fe: lunes con lloviznas y pronóstico de máximas que no superarán los 17° La semana comenzó con una mañana húmeda y fresca en la ciudad. Los especialistas prevén un lento proceso de estabilización del tiempo, aunque con temperaturas moderadas y cielo mayormente nublado 20 de julio 2026 · 08:01hs

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto con lloviznas y con una temperatura de 10.9º a las 8 de la mañana con una térmica de 10.5° y una máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se mantiene el ingreso de aire frío superficial combinado con ingreso de aire algo más cálido en altura desde el oeste del continente. Esta situación genera que si bien el sistema comienza a estabilizarse lenta y gradualmente, lo hace con jornadas mayormente nubladas y con tendencia en descenso de las temperaturas, las cuales no deberían alcanzar valores extremos a lo largo de la semana, manteniéndose las jornadas en su mayoría, con poca amplitud térmica.

Martes con cielo mayormente nublado a parcialmnte nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones relativamente estables a estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8º, poco cambio en las máximas, 15º, y con poca amplitud térmica. Vientos moderados del sector sur.

En tanto se espera un miércoles mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 10º, poco cambio de las máximas, 15º y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste. Por último, jueves con cielo parcialmente nublado a mayormente despejado con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8º y suave ascenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al noreste por momentos. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional