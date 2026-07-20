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Santa Fe: continúa la campaña de vacunación itinerante con dosis gratuitas contra la gripe y neumonía

La Municipalidad de Santa Fe, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, continuará esta semana con el operativo #ModoVacuna, destinado a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. También habrá posibilidad de completar el carnet de vacunación

20 de julio 2026 · 09:05hs
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Continúa la campaña itinerante de vacunación gratuita en la ciudad de Santa Fe 

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Continúa la campaña itinerante de vacunación gratuita en la ciudad de Santa Fe 

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante #ModoVacuna, una iniciativa que lleva adelante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización en la ciudad.

La campaña está dirigida especialmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir de manera gratuita las vacunas contra la gripe y la neumonía.

Además, se aplicará la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas que cursen entre las semanas 32 y 36 de gestación. Esta inmunización permite fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida y anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal.

También se suma la vacuna contra la tos convulsa

Como novedad, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche mediante la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa).

Esta dosis protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, y está indicada para embarazadas a partir de la semana 20 de gestación, en cada embarazo. Su aplicación brinda una protección temprana al bebé durante los primeros meses de vida.

Asimismo, quienes necesiten completar el calendario nacional de vacunación podrán acercarse al operativo para controlar su carnet de vacunación y recibir las dosis correspondientes.

El objetivo de la campaña

Desde la Municipalidad indicaron que el propósito de la iniciativa es alcanzar al menos el 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los menores de esa edad con factores de riesgo, especialmente en las zonas priorizadas de la ciudad.

Dónde estará #ModoVacuna esta semana

El operativo itinerante recorrerá dos puntos de la ciudad:

  • Miércoles 22: Vecinal Roque Sáenz Peña (Juan de Garay 3998), de 14 a 17.
  • Viernes 24: Terminal de Ómnibus de Santa Fe (Belgrano 2910), de 10 a 14.

Quienes no puedan asistir a estos puntos podrán acercarse al centro de salud más cercano con su DNI para controlar su carnet y completar las vacunas correspondientes.

Para consultas o más información, la Municipalidad habilitó el WhatsApp 342 611 6585.

vacunación Santa Fe campaña gratuita gripe
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