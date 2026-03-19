La iniciativa apunta a fomentar el respeto en la diversidad y prevé campañas, capacitaciones y acciones de reparación en espacios públicos. “Es una herramienta fundamental para construir una sociedad igualitaria”, sostuvo la concejala Carolina Capovilla.

Santa Fe se declara "Ciudad Libre de Discursos de Odio": el Concejo aprobó una ordenanza para promover la convivencia

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves una ordenanza que declara a la capital provincial como “Ciudad Libre de Discursos de Odio” , con el objetivo de fortalecer la convivencia, el respeto por la diversidad y la no discriminación .

La iniciativa, impulsada por la concejala Carolina Capovilla a partir de un proyecto acercado por la DAIA filial Santa Fe, establece un marco de acción para prevenir y abordar expresiones discriminatorias en el ámbito público. “ Es una herramienta fundamental para construir una sociedad igualitaria y libre de discriminación, a través de la reparación, capacitación y difusión del mensaje de paz social ”, afirmó la edil durante el tratamiento.

La norma define como discurso de odio a toda manifestación, ya sea oral, escrita o conductual, que ataque o utilice lenguaje peyorativo contra personas o grupos por motivos como religión, etnia, nacionalidad, género u otras identidades.

Se realizó la presentación del libro Manual de Clubes en el Concejo Municipal

En ese marco, se dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal lleve adelante campañas de promoción de derechos humanos, concientización y sensibilización, orientadas a consolidar una convivencia pacífica y respetuosa.

Además, se prevé la firma de convenios entre el municipio, el Concejo y organizaciones públicas o privadas para diseñar estrategias participativas, que incluyan tanto acciones de concientización como la reparación de espacios públicos vandalizados con mensajes discriminatorios o estigmatizantes.

El alcance de estas políticas será amplio e incluirá intervenciones culturales, talleres, charlas y tareas de restauración, con el objetivo de revertir situaciones que atenten contra el principio de igualdad.

Durante la sesión también participó el presidente de DAIA Santa Fe, Horacio Roitman, quien valoró la aprobación de la ordenanza. “Santa Fe fue siempre una ciudad cordial y, si bien los discursos de odio no son el principal problema, son un problema. Es mejor ocuparnos”, señaló. Y agregó: “Ahora el desafío es llevar esta norma a la práctica y que la ciudad sea un ejemplo, no solo por su desarrollo, sino también por ser libre de discursos de odio”.