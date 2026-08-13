Santa Fe: solo 5 de cada 10 alumnos llegan al final de la primaria en tiempo y forma

El Índice de Resultados Escolares 2025 mostró una mejora en Santa Fe respecto al 2023. El 96% llega a sexto en tiempo esperado, pero solo la mitad alcanza resultados satisfactorios en Lengua y Matemática

En la provincia, el 96% llega a sexto grado en el tiempo esperado, pero solo la mitad lo hace con resultados satisfactorios en Lengua y Matemática.

La educación primaria en Santa Fe mostró una recuperación en sus resultados durante los últimos años, aunque todavía persisten importantes desafíos vinculados con los aprendizajes. Así surge de la última edición del Índice de Resultados Escolares (IRE) de primaria , elaborado por Argentinos por la Educación , que analiza la cohorte de estudiantes que comenzó primer grado en 2020 y llegó a sexto grado en 2025.

El informe combina dos dimensiones: por un lado, la cantidad de estudiantes que logra completar la primaria en el tiempo teórico esperado, sin repetir ni abandonar ; y por otro, cuántos de ellos alcanzan niveles satisfactorios o avanzados de manera simultánea en Lengua y Matemática .

Santa Fe: 50 de cada 100 llegan en tiempo y forma

Según el estudio, 50 de cada 100 estudiantes de Santa Fe que ingresaron a primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 en el tiempo esperado y con aprendizajes al menos satisfactorios en Lengua y Matemática.

El resultado ubica a la provincia exactamente en el promedio nacional, que también fue del 50%. A nivel país, el indicador representa una recuperación respecto de la cohorte anterior, cuando había alcanzado el 45%.

En el caso de Santa Fe, la evolución fue similar: el IRE pasó del 44% en la cohorte 2018-2023 al 50% en la cohorte 2020-2025, lo que representa una mejora de 6 puntos porcentuales.

El dato también permite observar la evolución de la provincia a lo largo de toda la serie analizada:

2011-2016: 48%

2013-2018: 49%

2016-2021: 50%

2018-2023: 44%

2020-2025: 50%

De esta manera, Santa Fe recuperó en la última cohorte el máximo valor registrado en la serie, luego de la caída observada entre 2018 y 2023.

Una mejora de seis puntos en dos años

La comparación entre las dos cohortes más recientes muestra que Santa Fe tuvo una mejora de seis puntos porcentuales en la proporción de alumnos que llegaron al final de la primaria en tiempo y forma.

En 2023, el indicador había sido del 44%, mientras que en 2025 alcanzó el 50%. La mejora provincial fue incluso superior a la registrada a nivel nacional, donde el IRE pasó del 45% al 50%, es decir, cinco puntos porcentuales.

Santa Fe quedó así entre las jurisdicciones que registraron una recuperación respecto de la cohorte anterior. El informe señala que todas las provincias mejoraron su IRE entre las cohortes 2018-2023 y 2020-2025, aunque con diferencias en la magnitud de esa mejora.

El 96% llega a sexto grado en el tiempo esperado

Uno de los datos más relevantes para analizar la situación de Santa Fe aparece al separar los dos componentes que conforman el IRE.

En materia de trayectoria escolar, la provincia muestra un desempeño elevado: 96 de cada 100 estudiantes que ingresaron a primer grado llegaron a sexto grado en el tiempo teórico esperado, sin repetir ni abandonar.

El porcentaje se encuentra por encima del promedio nacional, que fue del 94%, y también representa una mejora respecto de las primeras cohortes analizadas.

En Santa Fe, la proporción de estudiantes que llegó a sexto grado en tiempo esperado pasó del 87% en la cohorte 2011-2016 al 96% en 2020-2025.

Esto marca una diferencia importante: el principal problema no parece estar en la permanencia de los alumnos dentro de la escuela primaria, sino en los aprendizajes que logran alcanzar durante ese recorrido.

Matemática, el principal desafío

El informe de Argentinos por la Educación advierte que, a nivel nacional, el principal desafío se encuentra en los aprendizajes y, particularmente, en Matemática.

Entre los estudiantes que llegan a sexto grado sin sobreedad, el 79% alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, mientras que en Matemática lo logra solamente el 58%. Cuando se consideran ambas materias de manera simultánea, el porcentaje nacional se reduce al 54%.

El estudio destaca que las variaciones del IRE están explicadas principalmente por el componente de aprendizajes. En cambio, la proporción de alumnos que logra avanzar hasta sexto grado en el tiempo esperado se mantiene elevada y presenta una tendencia creciente.

Para Santa Fe, por lo tanto, el desafío central pasa por transformar la alta permanencia escolar en mejores resultados de aprendizaje, especialmente en Matemática.

Santa Fe, en la mitad de la tabla nacional

Con un IRE del 50%, Santa Fe se ubica en una posición intermedia entre las jurisdicciones argentinas.

Por encima aparecen, entre otras, CABA (67%), Córdoba (61%), La Pampa (54%), Tierra del Fuego (53%), Buenos Aires (52%), Jujuy (52%), Chubut (52%) y Formosa (52%).

En el otro extremo se encuentran provincias como Chaco (33%), Santiago del Estero (38%), Misiones (39%), Tucumán (42%) y Catamarca (43%).

El informe también advierte que existe una fuerte correlación entre los resultados educativos y el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias, aunque aclara que el nivel socioeconómico no explica por sí solo todas las diferencias entre provincias. Santa Fe aparece expresamente entre las jurisdicciones que se ubican en torno o por debajo de la media nacional, junto con Mendoza, San Luis y Entre Ríos.

¿Qué mide el Índice de Resultados Escolares?

El Índice de Resultados Escolares (IRE) busca ofrecer una mirada integral sobre el desempeño del sistema educativo. No se limita a determinar si los chicos llegan o no al final de la primaria, sino que incorpora también qué aprendizajes alcanzaron.

Para construir el indicador de la cohorte 2020-2025 se utilizaron datos del Relevamiento Anual y de las pruebas Aprender 2025. Se considera que un alumno llega "en tiempo y forma" cuando alcanza sexto grado con la edad teórica esperada y, además, obtiene niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática simultáneamente.

El resultado nacional de la última cohorte fue de 50 alumnos cada 100, el mismo máximo registrado previamente en la serie. El indicador había sido del 46% para la cohorte 2011-2016, subió al 49% en 2013-2018, llegó al 50% en 2016-2021, cayó al 45% en 2018-2023 y volvió al 50% en 2020-2025.

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