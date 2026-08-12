Fiesta de las colectividades: sabores, ritmos y tradiciones del mundo vuelven a la Estación Belgrano

Del 15 al 17 de agosto, el espacio de Bulevar Gálvez 1150 albergará la 33.ª edición de la Fiesta de las Colectividades, una celebración convocante de la región

En los andenes de la Estación Belgrano se llevó a cabo la presentación oficial de la 33.ª Fiesta de las Colectividades de Santa Fe , un evento histórico que rinde homenaje a los inmigrantes que forjaron la identidad de la capital provincial y de toda la región y que se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto.

Este tradicional encuentro, que convoca en cada edición a más de 50.000 asistentes , se consolida con el paso del tiempo como una de las celebraciones más importantes del país, ubicándose únicamente por detrás de los encuentros de Rosario y Oberá.

Música, danzas, artesanías y una variada oferta gastronómica para rendir homenaje a los inmigrantes

Durante las tres jornadas del próximo fin de semana largo, los andenes de la Estación Belgrano volverán a transformarse en el epicentro donde confluirán las tradiciones, las costumbres típicas y el arte de distintas colectividades. Respecto al valor del evento para la comunidad, la directora de Innovación y Diversidad Cultural de la Municipalidad, Luciana Bollini, remarcó que se trata de un gran espacio de encuentro y sociabilidad que reúne a todos con un propósito común vinculado directamente a la diversidad.

La funcionaria sostuvo que “la capital provincial es una ciudad multicultural” y explicó: “Durante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti se institucionalizó la ordenanza de la Mesa de Colectividades”. En ese marco, Bollini afirmó que vienen trabajando mancomunadamente con concejales, funcionarios provinciales y la propia asociación para articular de manera colaborativa esta festividad que forma parte del patrimonio cultural local.

Atractivos, oferta y proyección turística

La propuesta para esta 33.ª edición incluirá la participación de las 12 entidades que integran la Asociación Santafesina de Colectividades, a las que se sumarán nuevas alternativas culinarias. En ese sentido, el presidente de la Asociación de las Colectividades de Santa Fe, Carlos Kakisu, detalló que este año se incorporan tres propuestas gastronómicas con la llegada de Colombia y la continuidad de México y Francia, además de marcar la recuperación de las colectividades de España y Croacia.

Kakisu destacó que “la asociación busca que el evento sea congregador desde lo cultural, gastronómico y artístico, brindando a la comunidad todo el acervo heredado de los antepasados”. Asimismo, el dirigente confirmó que parte de lo recaudado por el valor de las entradas será destinado a la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.

Por su parte, la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard, valoró el talento y la diversidad que posee la provincia de Santa Fe como un factor diferencial que impulsa el turismo regional. La funcionaria invitó a la ciudadanía a presenciar los espectáculos de baile y las emotivas ceremonias de apertura que representan la llegada de los inmigrantes a la tierra prometida.

De igual manera, Aeberhard enfatizó: “La ciudad capital será el epicentro del turismo provincial durante el fin de semana largo, coincidiendo además con la llegada de la antorcha de los Juegos Suramericanos al Puente Colgante y desplegando una amplia agenda festiva, gastronómica y de shows musicales en diferentes espacios públicos”.

Días, horarios y modalidades de ingreso

La 33.ª Fiesta de las Colectividades abrirá sus puertas el sábado de 18 a 1 horas, el domingo de 12 a 1 horas; y el lunes de 12 a 22 horas. El valor de la entrada general fue fijado en 3.000 pesos y permitirá el acceso durante todos los días del evento, mientras que los menores de 12 años y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto a un acompañante podrán ingresar de manera gratuita.

Para favorecer la asistencia de toda la familia, la organización dispuso franjas de acceso gratuito sin costo de entrada, las cuales funcionarán los días domingo y lunes entre las 12 y las 14 horas, el sábado y domingo a partir de las 23, y el lunes a partir de las 21. El acontecimiento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Santa Fe, el Gobierno de la Provincia, el Concejo Municipal, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia, junto al acompañamiento de distintas empresas locales.