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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 13 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

13 de agosto 2026 · 07:10hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 13 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 10: Juan Del Campillo, Chacabuco, avenida 7 jefes y Vélez Sarsfield

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: RN 168, Bajada Distefano, Soria y Callejón 3

Mantenimiento en media tensión

• 8:30 a 12:30:

- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Guanella

Reemplazo de Conductores

- Alberti, Lamadrid, Estrada y Boneo

Mantenimiento de Subestación

- RN168, Callejón 3, Lucca y De La Salle

Reemplazo de Conductores

- RN 168, Guinuanes, E. López y Velocidad y Resistencia (Colastiné)

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Pasaje Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 12: avenida Blas Parera, Quiroga, La Salle y Grandoli

Mantenimiento de Subestación

• 11 a 13: Gobernador Freyre, Saavedra, Pavón y Azcuénaga

Mantenimiento de Subestación

• 11:30 a 13:30: Quiroga, Gaboto, La Salle y Roque Sáenz Peña

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 11: Laprade, Rivadavia, Moreno y Alberdi

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30: Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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