Cortes programados por EPE para este jueves

13 de agosto 2026

13 de agosto 2026 · 07:10hs

Cortes programados para este jueves 13 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 13 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Juan Del Campillo, Chacabuco, avenida 7 jefes y Vélez Sarsfield

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: RN 168, Bajada Distefano, Soria y Callejón 3

Mantenimiento en media tensión

• 8:30 a 12:30:

- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Guanella

Reemplazo de Conductores

- Alberti, Lamadrid, Estrada y Boneo

Mantenimiento de Subestación

- RN168, Callejón 3, Lucca y De La Salle

Reemplazo de Conductores

- RN 168, Guinuanes, E. López y Velocidad y Resistencia (Colastiné)

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Pasaje Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 12: avenida Blas Parera, Quiroga, La Salle y Grandoli

Mantenimiento de Subestación

• 11 a 13: Gobernador Freyre, Saavedra, Pavón y Azcuénaga

Mantenimiento de Subestación

• 11:30 a 13:30: Quiroga, Gaboto, La Salle y Roque Sáenz Peña

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 11: Laprade, Rivadavia, Moreno y Alberdi

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30: Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso