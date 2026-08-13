La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 13 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 13 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 10: Juan Del Campillo, Chacabuco, avenida 7 jefes y Vélez Sarsfield
Mantenimiento de Subestación
• 8 a 12: RN 168, Bajada Distefano, Soria y Callejón 3
Mantenimiento en media tensión
• 8:30 a 12:30:
- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Guanella
Reemplazo de Conductores
- Alberti, Lamadrid, Estrada y Boneo
Mantenimiento de Subestación
- RN168, Callejón 3, Lucca y De La Salle
Reemplazo de Conductores
- RN 168, Guinuanes, E. López y Velocidad y Resistencia (Colastiné)
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13: Pasaje Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 12: avenida Blas Parera, Quiroga, La Salle y Grandoli
Mantenimiento de Subestación
• 11 a 13: Gobernador Freyre, Saavedra, Pavón y Azcuénaga
Mantenimiento de Subestación
• 11:30 a 13:30: Quiroga, Gaboto, La Salle y Roque Sáenz Peña
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 8 a 11: Laprade, Rivadavia, Moreno y Alberdi
Mantenimiento de Subestación
• 8:30 a 12:30: Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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