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Nutri Odisea: la Municipalidad de Santa Fe presenta un programa para prevenir la malnutrición infantil

Para promover la salud, la educación alimentaria y la prevención de la malnutrición en Jardines Municipales de Santa Fe con propuestas pedagógicas y lúdicas

12 de agosto 2026 · 09:46hs
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Nutri Odisea: la Municipalidad de Santa Fe presenta un programa para prevenir la malnutrición infantil

Nutri Odisea: la Municipalidad de Santa Fe presenta un programa para prevenir la malnutrición infantil

En el marco del Programa de Gestión Integral de Políticas Alimentarias, la secretaría de Políticas Sociales, la secretaría de Educación, la subsecretaría de Salud y de Economía Social desarrollaron una política para los más chicos para fortalecer la promoción de la salud, la educación alimentaria y la prevención de la malnutrición infantil en los Jardines Municipales de Santa Fe.

Nutri Odisea refuerza el derecho de los niños a crecer sanos con educación, alimentación y salud

Nutri Odisea desarrolla propuestas pedagógicas y lúdicas que promueven una relación positiva con los alimentos naturales. Una de ellas es “Cuentos que Nutren”, una actividad que combina música y narración de historias donde frutas y verduras se convierten en protagonistas. Con esta iniciativa se busca acercar a los niños a la alimentación saludable mediante experiencias de exploración sensorial que permitirán reconocer colores, formas, texturas y aromas de los alimentos frescos.

Estas acciones son coordinadas por profesionales en nutrición y se complementan con la entrega de recetarios familiares que incluyen preparaciones saludables, nutritivas y de bajo costo, fortaleciendo la continuidad de los aprendizajes en el ámbito del hogar.

Relevamiento y diagnóstico nutricional

El programa incorpora también una estrategia de articulación con la Subsecretaría de Salud y los centros de atención primaria para promover campañas de vacunación, facilitar el seguimiento de niños con esquemas incompletos y fortalecer la atención primaria como componente esencial del cuidado integral de los pequeños.

Para el desarrollo de este programa se realizará un relevamiento y diagnóstico de estado nutricional colectivo mediante la utilización de datos del Sistema de Información de Centros de Atención Primaria (Sicap) referentes al estado nutricional y vacunas de los niños, la creación de una base de datos realización de campañas de vacunación, mapeo de situación, y redes de contención de situaciones que requieren seguimiento de los casos con los centros de salud, entre otras.

Nutri Odisea es un programa que integra acciones entre diferentes actores como el Estado municipal, el provincial, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica de Santa Fe, y el Banco de Alimentos.

Educación desde los primeros años de vida

Nutri Odisea se desplegará en los 17 Jardines Municipales, donde asisten niños de entre 45 días y tres años. Estos son espacios estratégicos de educación, cuidado, contención y promoción de derechos, que permiten implementar acciones preventivas con impacto tanto en los chicos como en sus familias.

Los Jardines Municipales conforman una política pública educativa consolidada que brinda educación pública y de calidad en dos turnos, mañana y tarde. Sus salas están a cargo de docentes profesionales, en permanente capacitación, que desarrollan propuestas pedagógicas integrales centradas en el juego, la socialización y el desarrollo infantil.

Además, estos espacios promueven un fuerte acompañamiento a las familias, integrándose activamente a la vida del jardín. A través de actividades compartidas, capacitaciones y espacios de reflexión, se abordan temas como alimentación, salud, higiene, prevención de accidentes y derechos de la niñez.

Cabe destacar que durante los años 2024 y 2025 el municipio impulsó capacitaciones a asistentes escolares, asesoramiento profesional sobre la entrega de alimentos y talleres de educación alimentaria para las familias.

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