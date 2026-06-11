Santa Fe tendrá un jueves con mejoras y un brusco descenso de temperatura hacia el domingo

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL anticipa una jornada con recuperación de la estabilidad y más presencia de sol. El fin de semana llegará con mañanas frías, nubosidad variable y una máxima que no superará los 12°C el domingo

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo mayormente cubierto, húmeda y con una temperatura de 13.2º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 18° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa una recuperación gradual de la estabilidad producto del aporte de aire frío a la región, el cual mantiene el comportamiento de alternancia de masas de aire de distintas características en la misma. Esta situación genera que si bien la jornada comienza con nubosidad, debería tender a despejarse a lo largo del día manteniendo un comportamiento de los registros térmicos muy acotado dentro del rango observado a lo largo de la semana .

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y condiciones estables a relativamente estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 19º. V ientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noreste y el noroeste.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento durante la jornada y condiciones relativamente estables a estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 9º y poco cambio de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al oeste/noroeste y luego cambiando a moderados o regulares del sur/suroeste hacia la noche.

Por último se espera un domingo mayormente despejado, con nubosidad variable durante las primeras horas del día, condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 7º y máxima 12º. Vientos moderados a regulares del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

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