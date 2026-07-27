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Vacunación en Santa Fe: dónde estará esta semana el operativo itinerante para aplicar vacunas contra la gripe, neumonía y coqueluche

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el operativo #ModoVacuna junto al Ministerio de Salud de la Provincia. También se podrá completar el calendario oficial de vacunación.

27 de julio 2026 · 19:28hs
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#ModoVacuna: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, continúa desarrollando la campaña de vacunación itinerante #ModoVacuna, una estrategia que busca ampliar la cobertura de inmunización en los grupos de mayor riesgo y facilitar el acceso a las vacunas en distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa está dirigida principalmente a adultos mayores de 65 años y a personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir las dosis correspondientes contra la gripe y la neumonía.

Además, durante los operativos también se aplicará la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, una herramienta clave para proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida y reducir el riesgo de complicaciones durante la temporada de mayor circulación del virus.

También se aplica la vacuna contra la coqueluche

Como parte de la campaña, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche mediante la aplicación de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa).

Esta dosis protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, y está indicada para embarazadas a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, con el objetivo de transmitir anticuerpos al bebé antes del nacimiento.

Asimismo, quienes necesiten completar su carnet de vacunación podrán acercarse a cualquiera de los puntos habilitados para recibir las dosis pendientes del calendario nacional.

Dónde estará #ModoVacuna esta semana en Santa Fe

Durante esta semana, el dispositivo itinerante recorrerá dos espacios de la ciudad:

  • Martes 28: ACAAV, Avenida Aristóbulo del Valle 6269, de 9 a 12.
  • Miércoles 29: Hall de la Municipalidad de Santa Fe, Salta 2951, de 10 a 14.

El objetivo de la campaña

La campaña impulsada por la Municipalidad de Santa Fe y el Ministerio de Salud tiene como meta alcanzar una cobertura mínima del 70% en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, especialmente en las zonas priorizadas de la ciudad.

Quienes no puedan asistir a los operativos itinerantes podrán acercarse al centro de salud más cercano con su DNI, donde se controlará el carnet de vacunación y se completarán las dosis que correspondan.

Para consultas o más información, la Municipalidad habilitó el WhatsApp 342 611 6585.

vacunación Santa Fe gripe neumonía
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