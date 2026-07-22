Nuevas escalas del Monotributo: cuáles son los topes y hasta cuándo hay tiempo de recategorizarse

Tras la oficialización de los valores de parte de Arca este lunes, el trámite de recategorización semestral ya se encuentra disponible para aquellos contribuyentes que hayan visto modificados sus ingresos y parámetros en los últimos doce meses

Los contribuyentes adheridos al monotributo que necesiten actualizar su categoría ya pueden realizar la recategorización semestral, luego de que Arca oficializara este lunes las nuevas escalas del régimen. El trámite podrá efectuarse hasta el 5 de agosto y solo deberán completarlo aquellos monotributistas cuyos ingresos y parámetros de los últimos doce meses los ubiquen en una categoría diferente a la que poseen actualmente.

La revisión incorpora una suba del 16,8% tanto en los límites de facturación como en el valor de las cuotas mensuales de todas las categorías, tomando como referencia la inflación acumulada durante el primer semestre del año, según los datos difundidos por el Indec.

Los nuevos montos comenzarán a regir desde el vencimiento previsto para el 20 de agosto, cuando los contribuyentes deberán abonar la cuota mensual con los valores actualizados.

La modificación alcanza a las once categorías del régimen simplificado, aunque no todos los inscriptos están obligados a realizar el trámite. Quedan excluidos quienes mantienen los mismos parámetros de facturación y actividad, así como aquellos que llevan menos de seis meses dentro del sistema.

La recategorización se realiza de forma digital mediante el servicio “Monotributo”, disponible en el sitio web de Arca, utilizando clave fiscal. En tanto, la cuota correspondiente a julio deberá abonarse con la categoría vigente hasta ese momento, mientras que cualquier cambio tendrá efecto recién a partir del período de agosto.

Los nuevos topes anuales

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

Categoría B: hasta $17.595.182,74.

Categoría C: hasta $24.670.494,31.

Categoría D: hasta $30.628.651,43.

Categoría E: hasta $36.028.231,33.

Categoría F: hasta $45.151.659,41.

Categoría G: hasta $53.995.798,87.

Categoría H: hasta $81.924.660,37.

Categoría I: hasta $91.699.761,90.

Categoría J: hasta $105.012.519,20.

Categoría K: hasta $126.610.838,75.

Las cuotas mensuales