Subió la nafta en Santa Fe: los nuevos precios de YPF y el costo para llenar el tanque

Desde este jueves rige un aumento del 1% en combustibles. También seguirá el sistema de “buffer” para evitar mayores subas

Nuevo aumento de los combustibles en la ciudad de Santa Fe

La petrolera YPF confirmó un nuevo ajuste del 1% en el precio de los combustibles desde este jueves 14 de mayo y, al mismo tiempo, anunció la extensión por otros 45 días del esquema de “buffer de precios”, con el objetivo de amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo en los surtidores.

En la ciudad de Santa Fe, la actualización ya se reflejó en las pizarras de las estaciones de servicio de la compañía estatal.

nuevos precios nafta Los nuevos precios de los combustibles en YPF desde este 14 de mayo en la ciudad de Santa Fe José Busiemi/UNO Santa Fe

Así quedaron los precios de YPF en Santa Fe

La nueva pizarra de YPF quedó conformada de la siguiente manera:

Nafta Súper: $2.087

$2.087 Infinia: $2.257

$2.257 Diésel 500: $2.271

$2.271 Infinia Diésel: $2.389

Cuánto cuesta llenar el tanque tras el aumento

Con los nuevos valores, llenar el tanque de un vehículo promedio en Santa Fe cuesta:

Con nafta Súper

Tanque de 45 litros: $93.915

Tanque de 65 litros: $135.655

Con Infinia

Tanque de 45 litros: $101.565

Tanque de 65 litros: $146.705

Horacio Marín confirmó el aumento y defendió el “buffer de precios”

El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó el incremento a través de sus redes sociales y explicó que la petrolera continuará aplicando el mecanismo de “buffer de precios” para evitar trasladar de manera inmediata la volatilidad internacional al consumidor.

“A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de ‘buffer de precios’ por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, señaló.

El directivo explicó que la empresa decidió no trasladar completamente el impacto del precio internacional del crudo, que actualmente supera los US$100 por barril debido al conflicto en Medio Oriente.

Cómo funciona el sistema de “buffer” de YPF

Según explicó Horacio Marín, el sistema funciona mediante una “cuenta compensadora” que permitirá mantener estables los precios mientras dure la tensión internacional y luego recuperar gradualmente el ingreso diferido.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los combustibles acumularon una suba superior al 23%, aunque desde la petrolera estiman que todavía existe un atraso cercano al 15% respecto del valor final que debería reflejar el mercado internacional.

Además, Marín ratificó que seguirá vigente el sistema de “micropricing”, mediante el cual la compañía podrá aplicar precios diferenciados según franjas horarias, corredores y zonas geográficas, buscando maximizar rentabilidad en función de la oferta y la demanda.

“Reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generar perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, concluyó el titular de YPF.