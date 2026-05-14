Pronóstico del tiempo en Santa Fe: baja la temperatura y anticipan un fin de semana sin lluvias

El ingreso de aire frío mantiene las temperaturas bajas en la ciudad. Se esperan jornadas estables, con nubosidad variable y máximas moderadas

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 10.2° a las 7.30 de la mañana con una térmica 9.7º y una máxima prevista de 16° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, con una intensificación del ingreso de aire relativamente frío desde el sur/sureste, las condiciones tienden a reestabilizarse intensificando el sistema de alta presión, no obstante ello y producto del cambio en la circulación de las masas de aire, la jornada debería presentarse mayormente nublada, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche, no esperándose a priori eventos de lluvias ni lloviznas. Respecto de las temperaturas , presentan muy poca variación de las mínimas, mientras que en las máximas el descenso es mayor maximizado por la cobertura nubosa .

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 7º y suave ascenso de las máximas, 19º . Vientos leves del sector este/noreste, incrementando levemente su intensidad por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 9º y suave descenso de las máximas, 17º. Vientos leves del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados al sur/suroeste hacia la tarde.

Por último, domingo con cielo mayormente despejado, con algunas nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso: mínima 7º y máxima 15º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste a lo largo de la jornada.

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