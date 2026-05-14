El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 10.2° a las 7.30 de la mañana con una térmica 9.7º y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con una intensificación del ingreso de aire relativamente frío desde el sur/sureste, las condiciones tienden a reestabilizarse intensificando el sistema de alta presión, no obstante ello y producto del cambio en la circulación de las masas de aire, la jornada debería presentarse mayormente nublada, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche, no esperándose a priori eventos de lluvias ni lloviznas. Respecto de las temperaturas, presentan muy poca variación de las mínimas, mientras que en las máximas el descenso es mayor maximizado por la cobertura nubosa.
Pronóstico del tiempo en Santa Fe: baja la temperatura y anticipan un fin de semana sin lluvias
El ingreso de aire frío mantiene las temperaturas bajas en la ciudad. Se esperan jornadas estables, con nubosidad variable y máximas moderadas
Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 7º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos leves del sector este/noreste, incrementando levemente su intensidad por momentos.
En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 9º y suave descenso de las máximas, 17º. Vientos leves del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados al sur/suroeste hacia la tarde.
Por último, domingo con cielo mayormente despejado, con algunas nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso: mínima 7º y máxima 15º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste a lo largo de la jornada.
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