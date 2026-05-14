Uno Santa Fe | Santa Fe | pronóstico

Pronóstico del tiempo en Santa Fe: baja la temperatura y anticipan un fin de semana sin lluvias

El ingreso de aire frío mantiene las temperaturas bajas en la ciudad. Se esperan jornadas estables, con nubosidad variable y máximas moderadas

14 de mayo 2026 · 07:46hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 10.2° a las 7.30 de la mañana con una térmica 9.7º y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con una intensificación del ingreso de aire relativamente frío desde el sur/sureste, las condiciones tienden a reestabilizarse intensificando el sistema de alta presión, no obstante ello y producto del cambio en la circulación de las masas de aire, la jornada debería presentarse mayormente nublada, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche, no esperándose a priori eventos de lluvias ni lloviznas. Respecto de las temperaturas, presentan muy poca variación de las mínimas, mientras que en las máximas el descenso es mayor maximizado por la cobertura nubosa.

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 7º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos leves del sector este/noreste, incrementando levemente su intensidad por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 9º y suave descenso de las máximas, 17º. Vientos leves del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados al sur/suroeste hacia la tarde.

Por último, domingo con cielo mayormente despejado, con algunas nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso: mínima 7º y máxima 15º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste a lo largo de la jornada.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

pronóstico Santa Fe Temperaturas lluvias
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico en Santa Fe: sube la temperatura y vuelven las lluvias a partir del jueves

Plan de desendeudamiento en Santa Fe

Se puso en marcha el plan de desendeudamiento en Santa Fe: cómo funcionará el nuevo límite a descuentos salariales

alurralde, juez federal de reconquista advirtio: hay que atacar no solo la oferta, sino tambien la demanda

Alurralde, juez federal de Reconquista advirtió: "Hay que atacar no solo la oferta, sino también la demanda"

Nuevo aumento de los combustibles en la ciudad de Santa Fe

Subió la nafta en Santa Fe: los nuevos precios de YPF y el costo para llenar el tanque

Lo último

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: Guardia alta

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

Último Momento
Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: Guardia alta

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

Se puso en marcha el plan de desendeudamiento en Santa Fe: cómo funcionará el nuevo límite a descuentos salariales

Se puso en marcha el plan de desendeudamiento en Santa Fe: cómo funcionará el nuevo límite a descuentos salariales

Alurralde, juez federal de Reconquista advirtió: Hay que atacar no solo la oferta, sino también la demanda

Alurralde, juez federal de Reconquista advirtió: "Hay que atacar no solo la oferta, sino también la demanda"

Ovación
El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: Guardia alta

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Con un hat-trick de Lionel Messi, Inter Miami le ganó al Cincinnati en la MLS

Con un hat-trick de Lionel Messi, Inter Miami le ganó al Cincinnati en la MLS

Colón y el dilema Ignacio Lago: ¿es conveniente económicamente extenderle el contrato?

Colón y el dilema Ignacio Lago: ¿es conveniente económicamente extenderle el contrato?

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe