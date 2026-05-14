Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 14 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este jueves 14 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30:

- De Reconquista a Tacca y de Tacca a Vera Mujica

Reemplazo de Postes

- Italia, Javier de la Rosa, Talcahuano y Ayacucho

Reemplazo de Postes

- Lamadrid, Javier de la Rosa, Estrada y Millán Medina

Reemplazo de Conductores

-RP N1, Las Casuarinas, Los Zorzales y Los Ñandubay

- RP N1, Ibirá Pitá, Los Jazmines y terraplén Este

Mantenimiento en red de media tensión

• 9 a 13: Derqui, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y Estrada

Maniobras de reconfiguración

• 9:30 a 11:30:

- Cibils, Wast, Larrechea y Cardiff

Reemplazo de Postes

- San Juan, San José, Espora y Alberti

Mantenimiento de Subestación

- Moreno, Lisandro de la Torre, Solís y Gaboto

Mantenimiento de Subestación

• 11:30 a 12:30: Gorriti, Aguado, Arenales y Matheu

Despeje de Electroductos

• 11:30 a 13:30:

- Gorriti, Azcuénaga, Reinares y Bonazzola

Mantenimiento de Subestación

- Callejón El Sable, Callejón Roca, Rivadavia y Las Heras

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Frenguelli, J.J. Paso, Mosconi y Mauri

Despeje de electroductos

• 8 a 12: RN19 desde el km 6 hasta el km8 (Colonia San José)

Mantenimiento

• 9:30 a 11:30: Maipú, Richieri, Vélez Sarsfield y 1 de mayo

Reemplazo de Postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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