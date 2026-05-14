La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 14 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 14 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 7:30 a 9:30:
- De Reconquista a Tacca y de Tacca a Vera Mujica
Reemplazo de Postes
- Italia, Javier de la Rosa, Talcahuano y Ayacucho
Reemplazo de Postes
- Lamadrid, Javier de la Rosa, Estrada y Millán Medina
Reemplazo de Conductores
-RP N1, Las Casuarinas, Los Zorzales y Los Ñandubay
- RP N1, Ibirá Pitá, Los Jazmines y terraplén Este
Mantenimiento en red de media tensión
• 9 a 13: Derqui, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y Estrada
Maniobras de reconfiguración
• 9:30 a 11:30:
- Cibils, Wast, Larrechea y Cardiff
Reemplazo de Postes
- San Juan, San José, Espora y Alberti
Mantenimiento de Subestación
- Moreno, Lisandro de la Torre, Solís y Gaboto
Mantenimiento de Subestación
• 11:30 a 12:30: Gorriti, Aguado, Arenales y Matheu
Despeje de Electroductos
• 11:30 a 13:30:
- Gorriti, Azcuénaga, Reinares y Bonazzola
Mantenimiento de Subestación
- Callejón El Sable, Callejón Roca, Rivadavia y Las Heras
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 7:30 a 9:30: Frenguelli, J.J. Paso, Mosconi y Mauri
Despeje de electroductos
• 8 a 12: RN19 desde el km 6 hasta el km8 (Colonia San José)
Mantenimiento
• 9:30 a 11:30: Maipú, Richieri, Vélez Sarsfield y 1 de mayo
Reemplazo de Postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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