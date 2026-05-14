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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 14 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

14 de mayo 2026 · 07:15hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 14 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7:30 a 9:30:

- De Reconquista a Tacca y de Tacca a Vera Mujica

Reemplazo de Postes

- Italia, Javier de la Rosa, Talcahuano y Ayacucho

Reemplazo de Postes

- Lamadrid, Javier de la Rosa, Estrada y Millán Medina

Reemplazo de Conductores

-RP N1, Las Casuarinas, Los Zorzales y Los Ñandubay

- RP N1, Ibirá Pitá, Los Jazmines y terraplén Este

Mantenimiento en red de media tensión

• 9 a 13: Derqui, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y Estrada

Maniobras de reconfiguración

• 9:30 a 11:30:

- Cibils, Wast, Larrechea y Cardiff

Reemplazo de Postes

- San Juan, San José, Espora y Alberti

Mantenimiento de Subestación

- Moreno, Lisandro de la Torre, Solís y Gaboto

Mantenimiento de Subestación

• 11:30 a 12:30: Gorriti, Aguado, Arenales y Matheu

Despeje de Electroductos

• 11:30 a 13:30:

- Gorriti, Azcuénaga, Reinares y Bonazzola

Mantenimiento de Subestación

- Callejón El Sable, Callejón Roca, Rivadavia y Las Heras

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Frenguelli, J.J. Paso, Mosconi y Mauri

Despeje de electroductos

• 8 a 12: RN19 desde el km 6 hasta el km8 (Colonia San José)

Mantenimiento

• 9:30 a 11:30: Maipú, Richieri, Vélez Sarsfield y 1 de mayo

Reemplazo de Postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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