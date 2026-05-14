La Municipalidad de Santa Fe realizará seis Reciclatones simultáneos por el Día Mundial del Reciclaje

El municipio impulsa este domingo una nueva edición de Santa Fe Recicla, el evento que tiene como fin promover la educación ambiental en la ciudad

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora cada 17 de mayo, y del Compromiso por una Santa Fe + Limpia , este domingo de 10 a 17 la Municipalidad buscará promover el reciclaje, la educación ambiental , a través de seis dispositivos que estarán ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Los Reciclatones estarán ubicados en Puerto Plaza (Remolcador Meteoro y Av. Alem), EcoPunto del Parque Federal (Pedro Víttori y Regis Martínez), EcoPunto del Parque Garay (Salvado Caputto y Av. Presidente Perón) , EcoPunto del Parque del Sur (9 de Julio e Illia) , EcoPunto de la Plaza Fournier (Castelli y San Lorenzo) , y en el EcoPunto del Centro de Deportes Municipal (Av. Alte. Brown 5294) .

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En estos puntos los santafesinos podrán acercar residuos secos como papel y cartón, plásticos, envases metálicos; vidrio; telgopor; tetra pak, entre otros para canjearlos por semillas, plantines y chips de leña. Además, quienes lleven tres o más latas de aluminio se podrán llevar una lata llena de cerveza sin alcohol.

Los dispositivos se ubicarán en Puerto Plaza, Parque Federal, Parque Garay, Parque del Sur, Plaza Fournier y en el Centro de Deportes Municipal

Políticas para nuestro ambiente en Santa Fe

El Día Mundial del Reciclaje fue establecido en 2005 por la Unesco y tiene como fin poner en relieve la importancia de cuidar el planeta, a través de una adecuada gestión de residuos y el desarrollo de políticas públicas comprometidas con el cuidado del ambiente en general.

La Municipalidad tiene como uno de los principales ejes el proyecto de una ciudad sustentable, con la recolección diferenciada de residuos, la Educación Ambiental, la presencia estatal con el Programa Basura Barrio por Barrio y la convocatoria a los sectores de la actividad privada, instituciones y ciudadanía a asumir conjuntamente el Compromiso por una Santa Fe + Limpia.

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Además de ello, se implementaron políticas públicas como la inauguración del Polo Educativo Ambiental, emplazado en el Relleno Sanitario y constituido como un sitio de aprendizaje para las escuelas primarias, secundarias e instituciones que visitan el lugar.

Con esta mirada, la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente ejecuta de forma permanente el plan de trabajo pensado para cambiar hábitos, promover conductas y generar conciencia en perspectiva ambiental a corto, mediano y largo plazo. La colocación de bibliotecas circulares en los eco puntos con restos de poda y la instalación de composteras confeccionadas en los talleres municipales en distintas plazas, marcan claramente que hacer de Santa Fe una ciudad más limpia implica responsabilidad y acciones colectivas entre el Estado, actores privados y el compromiso de los vecinos.