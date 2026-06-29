La atención para emergencias y urgencias volvió a operar con normalidad luego de una falla ajena al Sistema Integrado de Emergencias. Durante el inconveniente se habilitaron números alternativos para garantizar la asistencia.

Se restableció el funcionamiento de la línea 107 del SIES tras una interrupción del servicio

El Ministerio de Salud de la provincia informó que quedó normalizado el funcionamiento de la línea telefónica 107 del SIES , destinada a la atención de urgencias y emergencias médicas en la ciudad de Santa Fe y localidades del área metropolitana.

De esta manera, los vecinos de Santa Fe, Monte Vera, Recreo, Santo Tomé, San José del Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes ya pueden comunicarse nuevamente con el servicio a través del número habitual.

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Interrupción del servicio

Según se precisó, la interrupción se produjo por un inconveniente ajeno al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), lo que obligó a implementar de manera transitoria líneas telefónicas alternativas para asegurar la recepción de llamados y la continuidad de la atención.

Con el problema solucionado, las autoridades indicaron que el servicio volvió a operar con normalidad y recomendaron utilizar nuevamente el 107 para solicitar asistencia ante situaciones de urgencia o emergencia médica.