Uno Santa Fe | Santa Fe | 107

Se restableció el funcionamiento de la línea 107 del SIES tras una interrupción del servicio

La atención para emergencias y urgencias volvió a operar con normalidad luego de una falla ajena al Sistema Integrado de Emergencias. Durante el inconveniente se habilitaron números alternativos para garantizar la asistencia.

29 de junio 2026 · 21:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Se restableció el funcionamiento de la línea 107 del SIES tras una interrupción del servicio

Gobierno provincia Santa Fe

Se restableció el funcionamiento de la línea 107 del SIES tras una interrupción del servicio

El Ministerio de Salud de la provincia informó que quedó normalizado el funcionamiento de la línea telefónica 107 del SIES, destinada a la atención de urgencias y emergencias médicas en la ciudad de Santa Fe y localidades del área metropolitana.

De esta manera, los vecinos de Santa Fe, Monte Vera, Recreo, Santo Tomé, San José del Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes ya pueden comunicarse nuevamente con el servicio a través del número habitual.

LEER MÁS: Santa Fe: el SIES 107 presenta un inconveniente técnico y habilitan líneas alternativas para emergencias

Interrupción del servicio

Según se precisó, la interrupción se produjo por un inconveniente ajeno al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), lo que obligó a implementar de manera transitoria líneas telefónicas alternativas para asegurar la recepción de llamados y la continuidad de la atención.

Con el problema solucionado, las autoridades indicaron que el servicio volvió a operar con normalidad y recomendaron utilizar nuevamente el 107 para solicitar asistencia ante situaciones de urgencia o emergencia médica.

107 línea telefónica SIES 107 servicio Santa Fe
Noticias relacionadas
Polémica por el gasto público en Sauce Viejo: Asoem denunció gastos por más de $210 millones en alquileres y contrataciones durante mayo

Polémica por el gasto público en Sauce Viejo: Asoem denunció gastos por más de $210 millones en alquileres y contrataciones durante mayo

Renovación de Costaneras: La Municipalidad de Santa Fe busca concesionar tres paradores para sumar propuestas gastronómicas, turísticas y recreativas.

Buscan renovar las costaneras con tres nuevos paradores y una renovada propuesta gastronómica y recreativa

La provincia acelera obras deportivas y urbanas para los Juegos Suramericanos en Santa Fe.

Del estadio a la villa deportiva: así avanzan las obras que transformarán la ciudad para los Juegos Suramericanos 2026

SEOM no ampliado: El intendente Juan Pablo Poletti desmintió versiones sobre una expansión del sistema de estacionamiento en Candioti Sur.

Poletti rechazó el reclamo de los vecinos de Candioti Sur y desmintió la ampliación del Seom: "No digan cosas que no son"

Lo último

Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Último Momento
Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Me salvó la providencia: el estremecedor relato de un periodista santafesino que sufrió un intento de asalto en la Circunvalación Oeste

"Me salvó la providencia": el estremecedor relato de un periodista santafesino que sufrió un intento de asalto en la Circunvalación Oeste

Se restableció el funcionamiento de la línea 107 del SIES tras una interrupción del servicio

Se restableció el funcionamiento de la línea 107 del SIES tras una interrupción del servicio

Ovación
Colón ya conoce cuándo visitará a Ferro por la fecha 21 de la Primera Nacional

Colón ya conoce cuándo visitará a Ferro por la fecha 21 de la Primera Nacional

Unión lanzó la venta y renovación de abonos para el Torneo Clausura 2026

Unión lanzó la venta y renovación de abonos para el Torneo Clausura 2026

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

Botta se aleja de Colón: cuál es el motivo por el cual no se daría el regreso más esperado

A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

A 40 años de México 1986: el Mundial que inmortalizó a Maradona y consagró para siempre a la Selección

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa