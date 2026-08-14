La provincia tiene unos 12.000 internos y registra un ingreso neto de tres presos por día. También crece la población femenina.

Cárceles de Santa Fe: 1 de cada 4 presos está detenido por delitos sexuales o violencia de género

Cárceles de Santa Fe: 1 de cada 4 presos está detenido por delitos sexuales o violencia de género. Foto: archivo UNO Santa Fe.

La población carcelaria de Santa Fe atraviesa un cambio en su composición. Según informó la secretaria de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Lucía Masneri , alrededor del 25% de las personas privadas de la libertad en las cárceles santafesinas está vinculada a causas por delitos sexuales o violencia de género .

Actualmente, las cárceles provinciales alojan a unos 12.000 internos . De acuerdo con los datos aportados por la funcionaria, aproximadamente el 20% corresponde a ofensores sexuales , un segmento que, según advirtió, se encuentra "en franco crecimiento". Si se incorporan los detenidos por delitos vinculados específicamente con violencia de género , la cifra alcanza el 25% de la población penitenciaria.

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Masneri explicó que se trata de perfiles diferentes a los que históricamente tuvieron mayor presencia en las cárceles, como los autores de robos y homicidios, delitos que son cometidos mayoritariamente por jóvenes de entre 18 y 30 años.

Cárceles de Santa Fe: 1 de cada 4 presos está detenido por delitos sexuales o violencia de género

Quiénes son los nuevos perfiles de la población carcelaria

La funcionaria señaló que la mayoría de las personas detenidas por abusos y agresiones sexuales supera los 30 años y suele contar con mayores niveles de formación o con una trayectoria de inserción social previa.

Además, destacó que en este tipo de causas existe un elevado porcentaje de condenas firmes. Mientras que en el conjunto de las cárceles santafesinas aproximadamente el 70% de los internos son condenados y el 30% procesados, entre los ofensores sexuales la proporción de personas con sentencia es todavía mayor.

Según explicó Masneri, esto está relacionado con las características de las investigaciones y con el tipo de pruebas que suelen incorporarse en este tipo de causas.

Santa Fe suma tres presos por día

La secretaria de Asuntos Penitenciarios también repasó la evolución de la población carcelaria y aseguró que actualmente el sistema registra un ingreso neto de tres presos por día. El indicador surge de la diferencia entre las personas que ingresan a las cárceles y aquellas que recuperan la libertad.

El número representa una reducción respecto de 2024, cuando el promedio era de aproximadamente cinco nuevos internos por día.

Masneri recordó que al comienzo de la actual gestión la sobrepoblación penitenciaria llegó al 40% en algunos establecimientos y que, además, había unos 1.000 detenidos alojados en comisarías.

Creció el porcentaje de mujeres privadas de la libertad

En cuanto a la composición por género, actualmente el 95% de la población carcelaria de Santa Fe son hombres y el 5% mujeres.

La funcionaria destacó que el encarcelamiento femenino registró un crecimiento durante la última década: pasó del 3% al 5% del total de personas privadas de la libertad.

El fenómeno adquiere una dimensión particular en el segmento relacionado con la narcocriminalidad. Allí, las mujeres representan aproximadamente el 12% y, según Masneri, algunas pasaron a ocupar roles de liderazgo luego de la caída de históricos jefes masculinos de organizaciones criminales.

Cárceles de Santa Fe: nuevas plazas y más agentes

El crecimiento de la población penitenciaria está acompañado por un ambicioso plan de infraestructura carcelaria. La provincia prevé sumar unas 7.500 nuevas plazas a las aproximadamente 8.000 existentes al inicio de la gestión.

Para poner en funcionamiento las nuevas unidades penitenciarias será necesario incorporar alrededor de 2.600 agentes penitenciarios.

En ese marco, Masneri confirmó que el 17 de agosto se abrirá la inscripción pública nacional para incorporar 800 aspirantes a suboficiales del Servicio Penitenciario.

Entre los requisitos se encuentra tener entre 18 y 30 años, y la convocatoria estará dirigida tanto a hombres como a mujeres.

Las nuevas cárceles que construye la provincia

Uno de los principales proyectos es la Unidad 9 de Recreo, que contará con 891 plazas. La obra presenta un avance del 98% y está prevista su entrega para fines de agosto.

Según explicó Masneri, la nueva unidad permitirá descomprimir las comisarías del centro de la provincia y contará además con la segunda cárcel de mujeres de Santa Fe, lo que permitirá cerrar la actual Unidad 4.

Otro de los proyectos es la Unidad 11, el Centro de Reclusión de Alto Perfil, conocido como "El Infierno", ubicado sobre la Ruta 14. La obra alcanza un 70% de avance y se desarrolla sobre un predio de 81 hectáreas, con 25 manzanas de construcción simultánea. Su finalización está prevista entre febrero y abril.

La Unidad 13, con capacidad para 1.920 internos, registra actualmente un 30% de avance y tiene prevista su inauguración para junio.

En tanto, la Unidad 15, también proyectada para albergar 1.920 personas, se encuentra en ejecución con un avance del 10%.

A estas obras se suma la ampliación de la Unidad 12, ubicada en avenida de las Palmeras, en Rosario, que permitirá incorporar otras 320 plazas.

Cómo se clasifica a los internos según su peligrosidad

En materia de seguridad interna, el Servicio Penitenciario utiliza un sistema de uniformes diferenciados por colores para identificar el nivel de peligrosidad de los internos.

Naranja: nivel 1, máxima peligrosidad.

Amarillo: nivel 2.

Rojo: nivel 3.

Verde: internos que se encuentran bajo régimen de prueba.

El objetivo es facilitar la identificación de los distintos perfiles dentro de los establecimientos y establecer medidas de seguridad acordes a cada situación.

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