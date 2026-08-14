Pronóstico Santa Fe: frío y lloviznas este viernes, ascenso térmico y lluvias el lunes La jornada comenzó con 9,5° y cielo cubierto. El tiempo mejoraría lentamente durante el viernes, con temperaturas en ascenso hasta el domingo 14 de agosto 2026 · 07:58hs

José Busiemi/UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta, con llovizna y una temperatura de 9.5º con una térmica de 9.2º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, nuevamente se observa una configuración en las masas de aire actuantes en la región muy similares a las de ayer, no obstante ello se observa también una leve tendencia de ingreso de aire algo más cálido desde el este del continente hacia la tarde o tarde noche, lo que permitiría que las condiciones tiendan a mejorar levemente de forma lenta y gradual. Esta situación no sería definitiva, debido a la falta de potencia de algunas de las corrientes de aire actuantes en la región, impidiendo el predominio de alguna de ellas en la misma y con ello permitiendo que continúen las jornadas mayormente nubladas y con posibles lluvias de diversas intensidades hacia el día lunes, acompañando el ingreso de un nuevo sistema frío.

Sábado con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 11º y máxima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

En tanto se espera un domingo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y poco cambio de las máximas, 17º. Vientos leves del sector este/sureste, rotando al sur/sureste e incrementando gradualmente su intensidad durante el día. Por último se espera un lunes con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables y posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos algo más importantes. Temperaturas con tendencia en descenso durante la jornada y poca amplitud térmica: mínima 12º y máxima 15º. Vientos moderados a regulares del sector sur/sureste. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional