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Reforma previsional: el Gobierno de Santa Fe recurre a la Corte Suprema de Nación tras el fallo por el tope jubilatorio

La Casa Gris, con el aval del gobernador Maximiliano Pullaro, presentará este viernes un recurso extraordinario federal contra la resolución del máximo tribunal santafesino que declaró inconstitucional el tope del régimen previsional. La provincia cuestiona a los ministros que votaron en la causa por haber "fallado en causa propia".

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

14 de agosto 2026 · 08:25hs
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El Gobierno de Santa Fe arremete contra la Corte santafesina por la reforma previsional

Foto: Archivo / La Capital

El Gobierno de Santa Fe arremete contra la Corte santafesina por la reforma previsional

El gobierno de Santa Fe irá este viernes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como forma de recurrir el fallo del máximo tribunal provincial que declaró inconstitucional el tope jubilatorio de la reforma previsional.

El gobierno de Maximiliano Pullaro, a través de la Fiscalía de Estado, presentará un recurso extraordinario federal para ir a la Corte nacional. Sin embargo, primero debe presentarse ante la el máximo tribunal provincial desde donde debe autorizarse el recurso. Encaso de no hacerlo, la Casa Gris puede ir en queja a la Corte nacional.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se expresó sobre la legitimidad de dos puntos de la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial que arrastraba un fuerte componente político. Por un lado, declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones y, por otro, validó los aportes solidarios.

En los dos pronunciamientos estuvo la definición clave del ministro Roberto Falistocco, quien se inclinó por la constitucionalidad del aporte y por la inconstitucionalidad del tope fijo.

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En el primer caso formó mayoría con Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza y, en el segundo, con Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder.

La Corte y el gobierno

Vale aclarar que el aporte solidario, que en septiembre dejará de ser aplicado para activos y pasivos, fue declarado constitucional, pero se otorgó un plazo de 30 días para que los demandantes vayan a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Había mucha expectativa por los pronunciamientos sobre los casos. Uno llamado Lisi, por Gladys Noemí Lisi, una docente jubilada que cuestionó la emergencia previsional y el aporte solidario, mientras que el otro es el caso Ramón, por Elena Virgina Ramón, una camarista penal que apelaba el tope jubilatorio.

El gobierno, a través del secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, cuestionó los fallos. “Podemos decir que es una sentencia que en la facultad debería enseñarse como lo que no se debe hacer”, afirmó.

“Es injusta, sentencia donde jueces no tuvieron prurito ni aplicaron principios de ética ni moral porque fallaron en causa propia. Cuatro ministros de los siete resolvieron por sus intereses personales”, sostuvo.

La estrategia jurídica, que consiste en la presentación de un recurso extraordinario federal, la definieron desde la Fiscalía de Estado de la provincia con el gobernador Maximiliano Pullaro.

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, se expresó contra los fallos de la Corte.

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, se expresó contra los fallos de la Corte.

Apartamiento

El gobierno había solicitado que cuatro ministros de la Corte provincial, casualmente los que votaron en contra del tope jubilatorio, se aparten de las causas vinculadas a la reforma jubilatoria por considerar que existen circunstancias que podrían comprometer la imparcialidad del alto tribunal en el tratamiento de los amparos presentados contra la ley.

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En su momento, recordaron que Weder ya estaba jubilado cuando fue elegido ministro de la Corte, por lo que tuvo que suspender el régimen, pero luego volverá a esa instancia. Y que hay otros miembros, como Falistocco, Spuler y Gutiérrez que se irán a fin de año y ya tienen el expediente iniciado de jubilación con todos los requisitos, menos el cese. Spuler se retira en menos de un mes.

La mayoría de los casos que judicializaron la ley son exmagistrados o camaristas que solicitaron que se declare inconstitucional la cuota solidaria, que desde septiembre no se descuenta más, y en segundo término el tope de jubilaciones.

Reforma jubilaciones Santa Fe Corte reclamo
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