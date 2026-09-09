Se vendieron 7.907 máquinas agrícolas en el primer semestre, un 10% menos que el promedio de los últimos cinco años

Según datos del INDEC procesados por la Bolsa de Comercio de Rosario, el repunte de implementos y sembradoras no alcanzó para compensar el freno en tractores y cosechadoras. En julio, sin embargo, los patentamientos de ACARA mostraron un salto del 16,6% de la mano de mejores líneas de financiación.

Entre enero y junio de 2026 se comercializaron en la Argentina 7.907 unidades de maquinaria agrícola , un 7,1% menos que en el mismo período de 2025, según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Belén Maldonado y Emilce Terré sobre la base de datos del INDEC. El volumen se ubica además 10% por debajo del promedio de los últimos cinco años .

El golpe fue mayor en la facturación que en las cantidades: en pesos constantes de junio de 2026, la venta acumulada del semestre alcanzó $ 1,38 billones , lo que representa una contracción real del 19,6% interanual y un nivel 17,7% inferior al promedio del último quinquenio . La brecha entre la caída de unidades y la de facturación se explica por un cambio en la composición de las ventas : ganaron peso los implementos, de menor valor unitario, y además cayó el valor real promedio facturado por unidad en casi todas las categorías.

Implementos y sembradoras, a contramano de tractores y cosechadoras

El informe detalla que la retracción no fue pareja entre segmentos. Los implementos se consolidaron como la categoría más vendida, con 4.175 equipos (52,8% del total), un salto de casi 8 puntos porcentuales en su participación y la mayor proporción desde el inicio de la serie. En unidades crecieron 9,1% interanual, pero su facturación cayó 15,9% en términos reales, arrastrada por una baja del 22,9% en el valor unitario promedio, la mayor caída de precio real entre todas las categorías.

Las sembradoras también crecieron en volumen (870 unidades, +2,4% interanual), aunque su facturación retrocedió 4,1% en términos reales.

Del otro lado, tractores y cosechadoras fueron los responsables de la caída agregada. Los tractores sumaron 2.404 unidades, un 26,6% menos que un año atrás y un 31% por debajo del promedio quinquenal; su facturación cayó 26,9% en términos reales, aunque —a diferencia del resto— el valor unitario promedio se mantuvo casi estable (-0,5%), lo que indica que la baja se explica enteramente por menor volumen vendido. Las cosechadoras, por su parte, retrocedieron 17,9% en unidades (458 equipos) y 23,6% en facturación real.

Un dato para el segundo semestre: julio repuntó con fuerza

El informe adelanta una señal alentadora para lo que viene: los datos de patentamiento de ACARA registraron 696 unidades en julio, un alza del 16,6% interanual, liderada justamente por cosechadoras y tractores, los segmentos más golpeados en la primera mitad del año. Según la BCR, el cambio de tendencia respondió a estímulos comerciales concretos: mejores líneas de financiación, herramientas de canje de granos y promociones de venta.

Más maquinaria importada

El relevamiento también permite un análisis parcial sobre el origen de los equipos —el INDEC no discrimina el dato para sembradoras por secreto estadístico—. Considerando solo cosechadoras, tractores e implementos, la participación de equipos de origen extranjero subió del 15,6% al 18,3% interanual. El salto se explica sobre todo por los tractores, donde la proporción importada pasó del 16,3% al 28,4%, mientras que en cosechadoras e implementos la participación importada, en cambio, se redujo.

El resumen del semestre

En síntesis, el mercado de maquinaria agrícola cerró la primera mitad de 2026 con una caída del 7,1% en unidades y una contracción real del 19,6% en facturación. El retroceso se concentró en tractores y cosechadoras, apenas compensado por el crecimiento de implementos y sembradoras, categorías que, pese a vender más unidades, también facturaron menos en términos reales por la baja generalizada de los valores unitarios.